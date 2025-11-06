¡Ö¤´ÃÚÁö¤¹¤ë¤è¡×¾å»Ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¡Ú¥«¥¦¥ó¥¿ー¼÷»Ê¡Û¤Ø¡ª¤Ç¤â ¢ª ¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤¿¡ØÀÚ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ù
É®¼Ô¤¬¼ã¼ê²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ÎÀáÌÜ¡¢¾å»Ê¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿ー¼÷»Ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼÷»Ê¤È¸À¤¨¤Ð²óÅ¾¼÷»Ê¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¶õÊ¢¤Çµ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¯¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¡£
¥«¥¦¥ó¥¿ー¼÷»Ê¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¡ª
¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃíÊ¸¤·¤Å¤é¤¤¡Ä¡Ä¡£¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆËþÂ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤Ê¬¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÀÊ¬¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§ÂçÍÕ¤ß¤Î¤ê
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Emma.I
Ä¹Ç¯¿Í»ö¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ë¿Í¡¹¤ÎËÜ²»¤ä³ëÆ£¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿ー¡£
¸½ºß¤Ï»Å»ö¤ä¼«¿È¤Î°é»ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼¹É®Ãæ¡£ÆÃ¤Ë¡¢½÷»ÒÃæ¹â½Ð¿È¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È½Ð¿È¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Îµ»ö¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£