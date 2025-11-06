57歳・武田久美子、“久しぶりのヘアカット”風景を公開 「5ヶ月に一回くらい」頻度の理由も明かす 「綺麗すぎる」「さらに美しくなっちゃって」と反響
タレントの武田久美子（57）が6日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットの様子を公開した。
【動画】金髪ロングが変わらずゴージャス！ヘアカットの風景を公開した武田久美子
武田は「久しぶりのヘアーカット 私はカットは5ヶ月に一回くらいと他の美容に比べたら頻度が少ないです」とのコメントともに、ゴージャスな金髪ロングヘアを美容師にドライヤーで乾かしてもらっている動画をアップ。
「理由は馴染んだ方が自分でまとめやすいから！こちらサンディエゴでちょっとだけトリミングが、、結構思いっきり前の方ハサミ入りました！アメリカは日本と違って切り口を出す感じ。スッキリして気に入っています」と説明を付け加えた。
この投稿にファンからは「ゴージャスーーー」「久美子さんめちゃめちゃ美しい美しい美しい」「さらに美しくなっちゃって」「いつも華やかで美しいです いつものことながらまた見惚れてしまいます！」「安定の美しさ」「綺麗すぎる」などの反響が寄せられている。
