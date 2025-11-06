2025年11月1日（土）から30日（日）まで、『札幌グランドホテル』にて、ホテルオリジナルブレンドティー『グランドアールグレイ』を使用したスイーツセットを味わうことができます。

11月1日は『紅茶の日』。『札幌グランドホテル』では、それにちなみ、ホテルオリジナルブレンドティー『グランドアールグレイ』を使ったスイーツセットが登場しています。

『グランドアールグレイ』は、爽やかなベルガモットにりんごの香りが重なり、すっきりと清々しい余韻が愉しめる紅茶です。

その紅茶を使ったメニューとして、一口食べただけでふわっと紅茶の香りが広がるロールケーキやムース、紅茶の風味にぴったりのりんごを組み合わせたパフェも。

さらにこの期間中は通常の紅茶メニューに加えて、ティーアドバイザーが選び抜いた紅茶も味わうことができます。

詳細情報

「グランドアールグレイ」スイーツフェア

開催場所：北海道札幌市中央区北1条西4丁目 札幌グランドホテル 本館1階 ロビーラウンジ ミザール

開催期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

開催時間：10:00～17:30（L.O.）

電話番号：011-261-3376

北海道Likers編集部のひとこと

風が冷たくなり木々の色づきに秋の深まりを感じる11月。クリスマスや年末に向けて忙しくなるその前に、紅茶のスイーツでほっと一息つきましょう！

温かい店内で、紅茶を使ったスイーツを味わって至福のひとときを◎

文／北海道Likers

