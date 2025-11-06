タレント上沼恵美子（70）が、2日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。共演経験のある“お騒がせ女優”との一コマを振り返った。

番組では来年2月に、7年ぶりの映画出演が決まった沢尻エリカについてトーク。現在、様々なオファーが舞い込み、女優業が本格的にスタートしたと紹介した。

そこで上沼は「沢尻エリカさんがデビューする前に、私の深夜の番組に出てくれて」と回想。共演者のために上沼が「夜食を振る舞うため、料理を作っていた」という話を持ち出した。

その際に、あるテレビスタッフから「これからデビューする子なんですが」と紹介されたのが沢尻だったが、デビュー前のため、上沼はもちろん知らなかった。

だが「あとで売れてから言われたけど、“沢尻さんは、上沼さんの豆ご飯をおかわりしはったもんね”って、みんな言うねん」と振り返り、沢尻が「本当においしかったから、もう一杯ください」とと上沼の手料理をおいしそうに食べていた事を知らされたという。

上沼は「そうだったな。そんな子いてたな、というのがエリカ様」。ただ、沢尻は売れて以降は何かとトラブルがあり、芸能活動が中断した時期もあった。上沼は「人間はたたかれて、苦労して、そして成長していく。彼女を見ていたら、良い例ですね」と本格復帰した沢尻について語っていた。