¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬£¶Æü¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡ÖÊ¸²½¿ÍÊüÁ÷¶É£Ì£É£Ö£Å¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö°Ý¿·¤Î²ñÆ£ÅÄÂåÉ½ÅÐ¾ì£Ó£Ð¡ªÆÃÊÌ¤ËÁ´ÊÔ°ìÈÌ¸ø³«¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú¤ä¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û¡×¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸°Ý¿·¼¹¹ÔÉô¤Ç³èÆ°¤·¤¿¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÌø¥öÀ¥ÍµÊ¸»á¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¡¢¸ø¶âÌó£²£°£°£°Ëü±ß¤È¼«¿È¤ÎÈë½ñ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤¬Íí¤àµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë³ÎÇ§¤·¡ÖÅ¬Ë¡¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¡¢Æ±¼Ò¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿À¯¼£³èÆ°¤Îµ¡´Ø»ï¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ö·ë¹½ÎÉ¿´Åª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í°Â¤¤³Û¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢´ÔÎ®¤Ã¤Æ¤Î¤â¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤À¤·¡¢ÀµÅö¤Ê¼è°ú¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¿¤À¤·°Ý¿·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÈ¼«¤ËÆâµ¬¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö£³¿ÆÅù°ÊÆâ¤Î¿ÆÂ²¤È¤Î¼è°ú¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢º£²ó¡¢Èë½ñ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¿Ç°¤ò¾·¤¯¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¯Ãí¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÀâÌÀ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¡Ö¿¿Ùõ¤ËÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ê¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Çº£¸å¤Ïµ¿Ç°¤ò»ý¤¿¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤È¡¢¤´Ç¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¿ÆÂ²¡¢Èë½ñ°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¡Ê´Ø·¸¼Ô¤¬¡ËÌò°÷¡¢¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å±ç²ñÄ¹¡¢´óÉÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤É¡¢À¯¼£¤Î¶È³¦¤Ã¤Æ¶È¼Ô¤µ¤ó¤òÁªÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÃÏÊý¤Ê¤é¤É¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÀþ°ú¤¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤ÐÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉËÍ¤ÎÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î¾¦Î®¤È¤·¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±£°£°·ï¤¯¤é¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤ÏË°¤¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ¤ªÅú¤¨¤·Â³¤±¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìø¥öÀ¥»á¤¬¡ÖÎ©·û¤â¸¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤éÆ£ÅÄ¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¤È¹¶¤á¤é¤ìÂ³¤±¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ£ÅÄ»á¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤«¡¢ËÍ¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢Ìø¥öÀ¥»á¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£