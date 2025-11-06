俳優・坂口健太郎（３４）が６日、都内で行われた主演映画「盤上の向日葵」の公開御礼舞台あいさつに共演の子役・小野桜介（１２）らと登壇した。

天才棋士・上条桂介を演じる坂口は、ジャケットを着て、ひげを蓄えた姿で登場。あいさつすると、女性ファンから悲鳴も上がった。上条の幼少期を演じた小野は現在、身長が伸びないことが悩みといい、１８３センチの坂口は「ジャンプすると良いよ。ジャンプすると身長が伸びるよという会話を舞台裏で話てました」といい、会場から笑いが起こった。

坂口は小野を見て、自身の１２歳の時と重ね合わせ「僕はちょうどバレーボールをやり始めたころですけど、夏休み後にすさまじく練習がキツくなって絶望していた中１の１１月でした」と苦笑い。当時は、俳優になりたかったかを聞かれると「全く思っていなかったですね」と即答した。

主人公の上条桂介が将棋を指す時に、耳を触るクセがあることにちなみ、自身のクセを聞かれた坂口は「僕は口笛を吹いてますね。ちょっと、見たなり、聞いたなりの音楽の口笛を吹いていることが多いかなと」と明かすと、うなずく坂口ファンもいた。