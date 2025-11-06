¡ÚNBA¡ÛÈ¬Â¼ÎÝ¤¬²øÊª¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥ÞÉõ¤¸¤ÇàÂçÊª¥¥é¡¼á¤Ö¤êµÓ¸÷¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î·ëËö¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ñ¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢à²øÊªÉõ¤¸á¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÈ¬Â¼¤Ï£³£´Ê¬£´£¶ÉÃ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢£±£µÆÀÅÀ£²¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³èÌö¡£º£µ¨¹¥Ä´¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥º¤òÁê¼ê¤Ë£±£±£¸¡½£±£±£¶¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤¹¤ëÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÈ¬Â¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬²øÊªÉõ¤¸¤À¡£½ªÈ×¤Î»Ä¤ê£±Ê¬£´£°ÉÃ¤Ë¡¢¸½ºß£Î£Â£Á¤ÇºÇ¶¯¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ£¶¤ÄÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï¤³¤ì¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡ÖÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤ÎÌë¤ËÍ½ÁÛ³°¤Î·ëËö¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢È¬Â¼¤Î²øÊªÉõ¤¸¤òÆÃ½¸¡£¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¡¢¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤ÏºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¥·¡¼¥È¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Î½ÅÍ×¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿ô»ú¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢È¬Â¼ÎÝ¤Ë¥·¥§¡¼¥É¥¨¥ê¥¢¤Î¤¹¤°³°¤ÇÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¾×ÆÍ¤ÇÈ¬Â¼¤ÏÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ø¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÆ°¤¤ÏÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï£¶ÅÙÌÜ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÈ¬Â¼¤Îà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼á¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶¯¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÉõ¤¸¤Æ³ô¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£àÂçÊª¥¥é¡¼á¤Ö¤ê¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£