飼い主さんが寝ている猫に気づくと、あまりにも独特な寝相だったそうで...？あまりにも長くなった猫の寝姿が面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で７１万回表示を突破し、「なげー笑」「伸びすぎじゃね？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：寝ている猫を見たら、信じられないほどに伸びていて…】

驚異の長さ！

Xアカウント「まるママ」に投稿されたのは、ユニークな格好で寝ていた『ぴっぴ』くんの様子です。

飼い主さんが寝ていたぴっぴくんを見ると、驚くような姿勢で寝ていたといいます。手足を上下に最大限に伸ばして、信じられないほど伸びきって寝ていたのだとか。さらに軽く腰をカーブさせていたそうで、驚きの寝相に「寝すぎじゃね？」と飼い主さんは思ったとのこと。寝にくそうな姿勢なのに、あまりにも綺麗に伸びきっていて驚きました。

他の投稿でも長く伸びているぴっぴくんを見ることができました。手足が長く、しなやかな体つきのぴっぴくん。とても美しいボディで羨ましいです。

恵まれた体格を活かし、同居猫と戦っても楽に勝てるそうです。それでも必死な表情のこともあるのだといいます。また、ぴっぴくんが1人真顔でボール遊びをする姿も見かけました。飼い主さんによると、実はとても楽しんでいるのだとか。淡々としているように見えて、いつも全力で取り組むぴっぴくんなのでした。

しなやかボディのぴっぴくん

ぴっぴくんの驚きの寝相を見た多くの方たちから「そんなにゅるっとしながら寝るのか」「ながい！ 表情もスタイルもいい！」など、驚きの声が寄せられていました。

あまりにも美しいスタイルゆえのユニークな寝相に、思わず笑ってしまいました。

Xアカウント「まるママ」では、猫のぴっぴくんたちの面白い生活の様子が投稿されています。ぴっぴくんと同居猫とのほのぼのとした日常を見て心が満たされました。

