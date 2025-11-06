不動産美女がセクシー女優に 三佳詩が挑戦に至るまでの半生【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/11/06】2025年夏、不動産業で働く1人の美女が突如グラビアデビューしたかと思えば、SNSで大胆な肌見せ投稿が賛否両論を巻き起こし話題に。そんな彼女が11月にセクシー女優としてデビューする。
名前は三佳詩（みよし・うた）。ここに至るまでの半生、業界に飛び込んだ思いを聞いた。
― まずセクシー女優になろうと思ったきっかけを教えてください。
三佳：元々、憧れというかAVが好きで、やってみたいって思っていたんです。それは、見られるのが好きというか、人に見られた方が興奮するタイプだと思っているので、やってみたいと思っていました。
― それはいつ頃から？
三佳：AVに興味があったのは中学生ぐらいからで、女優になるのを考えたのは大学生ぐらいですかね。20歳を過ぎて就職のことを考えるようになってから意識し始めました。
― 意識し始めてからはどう行動したんですか？
三佳：今年になって「何か新しいことに挑戦したい」と決めて、そこからすぐ2月にオーディションというか面談を受けに行きました。本気で「なりたい！」って思ってからは、すぐ行動してどんどん進んでいきました。
― デビュー作が間もなくリリース（11月21日発売／11月6日先行配信）。ご家族の反応は？
三佳：まだ言ってないんです。デビューしてから言うかどうか迷っていて、その後はデビューするまで言わないでおこうと思って、結局まだ言えてないんです。
― デビュー発表前、SNSで大胆な肌見せ投稿がバズっていました。AIという噂もありましたが…？
三佳：AIですけど、どこからどこまでがAIかは皆さんのご想像にお任せします（笑）。
― 抜群のスタイルから“ゴールデンボディ”のキャッチコピーがつけられています。どうやってスタイルキープをしているんですか？
三佳：……すみません、全然やってないんです（苦笑）。
― 過去の運動経験は？
三佳：サッカー、陸上、バドミントン、剣道。最近は1日1時間くらいお散歩するくらいで、たまーに腹筋するかもしれないです。
― 美容面で気をつけていることは？
三佳：髪は月に1回、美容院に行ってトリートメントしています。肌は普通に保湿。スキンケアはENVIRON（エンビロン）を使っています。
― 今まで生きてきた中で1番モテた瞬間をあげるとしたら？
三佳：小学生の時が1番すごかったです。足が速かったし、男子に混じってサッカーをやっていたりしたんで。
― 中学・高校は？
三佳：そんなにですね、むっつり系でした。「あいつエロいよな」みたいな噂はあったんですけど、すごくモテるとかはなかったですね。
― その噂はどういう理由で？
三佳：よくわからないんですけど、多分ほかの子より色気があったからだと思います。
― そこから大学生になって変わった？
三佳：結構、爆発しました（笑）。時間が自由になったので夜遅く帰ってきたり、朝帰りしたり、結構やってましたね。
― 外から見ていた時にはわからなかったけど、実際にAV業界に飛び込んでみて気づいたことがあればお聞きしたいです。
三佳：想像していたよりすっごく楽しいです！ 撮影も、そういうシーンも、そういうシーン以外も。全部が初めての経験なので「こうやってるんだ」みたいな裏側が分かって面白いし、何回か撮影していくと、まだまだですけど少しは自分の見せ方も分かってきたので楽しいです。
― 今後は？
三佳：とにかく有名になりたいんで、仕事は選ばずにやろうと思っています。まずはたくさんの人に知ってもらえるように。見てくれたら興奮しちゃうので、ぜひよろしくお願いします。
― ありがとうございました。
生年月日：2002年6月9日
出身地：東京都
身長：165cm
スリーサイズ：B85（F65）-W55-H87
