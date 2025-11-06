「ぐるナイ」ゴチ、今年4度目のピタリ賞発表 岡村隆史・増田貴久・野呂佳代に次ぐ
【モデルプレス＝2025/11/06】タレントのあのが、11月6日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」2時間SP（よる7時〜）にて、番組内の「ゴチバトル」で「ピタリ賞」を獲得。2025年ではナインティナイン・岡村隆史、NEWSの増田貴久、女優・タレントの野呂佳代に次ぐ4度目となった。
【写真】「ぐるナイ」ピタリ賞発表直前の様子
今回の「ゴチになります」VIPチャレンジャーはパリ五輪レスリング女子金メダリスト・鏡優翔とあので、ゴチバトルの舞台は東京ディズニーリゾートのディズニーアンバサダーホテル内にある「エンパイア・グリル」。設定金額2万5000円のため自腹総額は20万円前後となったが、第2位は2万4100円でお笑いコンビ・霜降り明星のせいや、第3位は2万6500円で増田、第4位は2万7200円で岡村と続いた。
そして「ピタリ賞」もしくはビリがあのか小芝風花の2択に。あのはドキドキの空気に耐えきれず「割り勘にしましょう〜」と話し、小芝は「天国と地獄が待ってる」「お願い。結構いい子にしてました」と顔を真っ赤にしながら祈っていた。最下位はシェフから肩を叩かれた小芝。あのが2万5000円のピタリ賞で100万円を獲得した。なお今回、別室での「ゴチバトル」チャレンジで今年2度目のニアピン賞を獲得したナインティナイン・矢部浩之が次回より復帰することも発表された。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1986394883255640187
情報：日本テレビ
