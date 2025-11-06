またまた大当たりーーーッッ！！【ローソン】生キャラメルを堪能しよ♡「新作スイーツ」

【ローソン】の「新作スイーツ」に、またもや話題になりそうな商品が登場！ ほろ苦いキャラメルの風味を主役にしたラインナップは、どれも食べる前から大当たりな予感を漂わせています。今回は生キャラメルの味わいを堪能できる、ローソンの新作スイーツに注目しました。

生キャラメル × クッキーシューの贅沢感

生キャラメルの風味が楽しめる「生キャラメルクッキーシュー」。ザクっと食感でおなじみのクッキーシュー生地には、キャラメルのコーティングが施されています。また、シュー生地いっぱいに詰まったホイップクリームの中にも、とろりとした生キャラメルソースがプラスされているんです。

あふれそうなほどのホイップと生キャラメルソース

ひと口シュークリームをかじると、そこにはシュー生地から溢れてしまいそうなほどたっぷり詰まったホイップクリームが。クリームの中央に入った生キャラメルソースからは、甘さだけじゃない、ほろ苦さを感じるビターな味わいが楽しめます。

おしゃれなビジュアルも楽しんで

ローソンおなじみの「プレミアムロールケーキ」も生キャラメル仕様に変身。「Uchi Café × MERCER bis 生キャラメルロールケーキ」では、クリームだけではなく、ロールケーキ生地もキャラメル生地に変わっています。ソース・クリーム・生地の全てにキャラメルを使用。深みのありそうな味わいが特徴です。

高級感と上品さを引き立てるビターな風味

ロールケーキに使われている生キャラメルソースは、ただ甘いだけじゃなくキャラメリゼしたような、ほろ苦さが上品。甘さ重視のキャラメル味ではなく、ほろ苦さとコクを重視したキャラメルが主役です。もっちりしっとり生地に、ふんわり軽やかなキャラメルホイップと濃厚なソースが混ざり合います。

今回発売された【ローソン】の「新作スイーツ」は、どれもシフォンケーキ専門店‪【MERCER bis（マーサー ビス）】が監修。上品なキャラメルのコクと風味を贅沢に楽しめるスイーツとなっているので、ぜひ手に取ってみて。

writer：河合 ひかる