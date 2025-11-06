元ボス猫を下から撮影→『名前を呼ぶ』と…まさかの可愛すぎる光景が34万再生「お顔立ちがとっても素敵」「熊のような犬のような」
元ボス猫の強面猫さんを下アングルから覗いてみた光景がInstagramで大反響！逞しい強そうな猫さんにも関わらず、下から覗いてみると……可愛すぎるギャップが記事執筆時点で34万8000回以上再生され、「くまさんみたいでとってもかわいい」「ワイルドでかっこいい～！」「下からのアングルもかわいい♡」などの声が寄せられました！
ボスの風格がある猫さん
Instagramアカウント「村川むさし(@musashi_m_nya__)」では、元ボス猫の「むさし」くんの家猫ライフの様子が投稿されています。
家猫となった今もボス猫時代の立派な風格を維持しているむさしくん。そんなむさしくんを下から覗いてみると……
やっぱり強そう！！「むーちゃん」と呼ばれると、音を出さずに口を開けてお返事するところも、なんだかツンデレ感が漂っていて胸キュンポイントです♡
しかし、口を少し開けてお返事してくれたむさしくん。なんと、舌が出しっぱなしに！これは、か、かわいい……。
飼い主さんが舌をしまうお手伝いをしてあげようと、再び「むーちゃん」と名前を呼びますが、先ほどと同じように無言で口を開いてお返事した後、やっぱり舌がしまわれずに出しっぱなしに！
飼い主さんも思わず「舌、出てますよ～」と声をかけてしまったとか！
強面顔からチラッと見える小さな舌
その後も一向に口の中へと戻らない舌をチロっと少しだけ出しっぱなしにしていたというむさしくん。見れば見るほど、風格のあるボス猫から、まるで可愛らしい熊さんのキャラクターのように見えてくるとSNSでも話題に！
その後も舌が出ていることを教えてあげようと声をかけ続ける飼い主さん。なかなか戻らない小さな舌でしたが、何度か繰り返していると……
戻りました！！お返事した後に、口をぺろっと舐めたことで元の定位置に戻ったようです（笑）
そんなちょっぴりお間抜けな一面を見せてくれたむさしくんに、飼い主さんも思わず「かわいいね～」と漏らしてしまうのでした♪
可愛すぎるギャップでみんなを虜に
強面なボス猫・むさしくんのあまりに可愛すぎるギャップ姿には、Instagramで多くの人が虜に♡
投稿は記事執筆時点で34万回以上再生され、「くまさんみたいでとってもかわいい」「ワイルドでかっこいい～！」「下からのアングルもかわいい♡」といった声が寄せられています。
Instagramアカウント「村川むさし」では、今回紹介したむさしくんの家猫としての暮らしぶりが紹介されています。家猫となり、甘えたり柔らかい表情をたくさん見せてくれるようになったむさしくんの様子をぜひ覗いてみてくださいね。
むさしくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供：Instagramアカウント「村川むさし(@musashi_m_nya__)」さま
執筆：しおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。