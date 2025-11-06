グラビアアイドルでタレントの青井春（27）が、10月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ぴったりニット姿 あれ…手でグイッと支えてる!?

同誌への登場は約1年3カ月ぶり。自身のX（旧ツイッター）に「ずっと憧れていた」という泡風呂ショットなどを掲載し「週プレに載ってます!!合わせてデジタル写真集も出てます!!11/9まで店頭に並びます!」とアピールした。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。身長164センチB90（Iカップ）というダイナマイトボディの持ち主だが、撮影時には「過去最高体重で…」と“重量級”だったことも明かした。



バリ島での友人の結婚式に参加し、暴飲暴食。帰国の6時間半後に撮影がスタートするというハードスケジュールだったため、体重を調整する余裕がなかった。ただ、磨きがかかったわがままボディはむしろ“いい感じ”に。「もう二度と見せられない姿でもあるので」と開き直ってレア感を強調していた。



同号は豊島心桜が表紙＆巻頭を担当。蒔埜ひな、姫野ひなの、平嶋夏海、さくらもも、星名美津紀、木部桃花も登場している。



（よろず～ニュース編集部）