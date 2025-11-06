桃月なしこ、さらつや黒髪に劇的イメチェン「ドキドキしました！」「めちゃんこ可愛い過ぎる〜！」
コスプレイヤーで女優、タレントの桃月なしこが、6日までにインスタグラムを更新。髪色を黒にした近影を公開し反響が集まっている。
【別カット】ストレートの黒髪でイメージ激変の桃月なしこ
直近の投稿では明るめの茶髪だった桃月は「髪の毛暗くしたーし縮毛もかけたからまっすぐさらさら」とつづり、黒髪にイメチェンした最新ショットをアップ。ツヤツヤの髪には天使の輪が浮かんでおり、キュートなギャルから一変、正統派美女に激変している。
コメント欄では「なしこちゃん綺麗です」「なしこ姫めちゃんこ可愛い過ぎる〜！」「可愛い結婚したい」「黒髪も似合ってます」などの声が上がっており、多くのファンが彼女の虜になっていた。
■桃月なしこ（ももつき なしこ）
1995年11月8日生まれ。愛知県出身。ゼロイチファミリア所属。『魔進戦隊キラメイジャー』（2020年）の敵幹部・ヨドンナ役でブレイク。コスプレイヤー、モデル、女優など幅広く活躍しており、准看護師として働いていたこともある。
引用：「桃月なしこ」インスタグラム（＠nashiko_cos）
