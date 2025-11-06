歌手でタレントのあのが６日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン２時間ＳＰ」（木曜・この日は午後７時）に出演し、「グルメチキンレース２６・ゴチになります！」でピタリ賞１００万円を獲得した。

「東京ディズニーリゾートでゴチ２時間スペシャル」と題してディズニー・アンバサダーホテル内のカリフォルニア料理レストラン「ＥＭＰＩＲＥ ＧＲＩＬＬ」で１人２万５０００円の設定金額で競った今回。ゲストとして、あのとパリ五輪レスリング金メダルリストの鏡優翔を迎えてバトルが展開された。

進行役の羽鳥慎一アナウンサーが「今回、ピタリ賞が… なんと、なんと出ました〜！」と発表すると、レギュラー６人とＶＩＰチャレンジャーの２人は大喜び。１位と最下位の２人を残すため２位から発表。２位は２万４１００円の霜降り明星・せいや。３位は２万６５００円でＮＥＷＳ・増田貴久（おみや代も）。４位は２万７２００円でナインティナイン・岡村隆史。５位は３万２０００円で女優・白石麻衣（おみや代も）。６位は３万３３００円で鏡、７位は３万３４００円で俳優・高橋文哉となった。

最後にトップとビリが残り、シェフが女優・小芝風花の肩をトントンとたたいてビリ決定。ピタリ賞となった、あのは「やったー！」とガッツポーズ。羽鳥アナに感想を聞かれると「こんなにディズニーを楽しんだ上で、おいしいのまで食べて、１００万円までいただけるという本当に夢のような１日でした。ありがとうございました」と笑顔で話した。

ピタリ賞は今回のあので、のべ３５回目。今年３月の放送回で「ナインティナイン」岡村隆史、７月の放送で「ＮＥＷＳ」の増田貴久、９月の放送回で女優でタレントの野呂佳代が獲得している。

◆「ゴチ」前回までのレギュラーの支払い額

▽１位 ＮＥＷＳ・増田貴久 １５万５４００円

▽２位 霜降り明星・せいや ２８万３３００円

▽３位 ナインティナイン・岡村隆史 ３６万７４１２円

▽４位 高橋文哉 ５６万５１５０円

▽５位 小芝風花 ６２万１００円

▽６位 白石麻衣 ６９万３１００円