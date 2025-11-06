食楽web

東京駅八重洲北口改札外のすぐそば、魅力的な手土産＆お土産が揃う商業施設『東京ギフトパレット』では、11月30日までの期間限定で“あんことバター”にこだわったスイーツイベント「あんバターフェア」を開催しています。

あんバターマニアのYoutuber・うさもぐ氏が商品開発から携わって監修を行ったメニューは、どれもスイーツ好きのハートをピンポイントで撃ち抜く絶品揃い。

東京ギフトパレットでしか手に入れることができない希少な逸品で、美味しいデザート＆おやつタイムで至高の甘さを楽しんでみてください。

なお、販売期間がショップによって異なっているので、訪問前に販売スケジュールの確認をお忘れなく。

東京會舘「あんバターマリトッツォ」

1個 702円。バタークリームが柔らかくなったら食べ頃です

わせたラズベリージャムを、特製のディナーロールでサンドしたゴージャスな一品。

溢れ出るあんとバターの優しい甘さとほのかな塩味、優美に香るラズベリージャムがアクセントになって、誰でもペロッと平らげてしまえるはず。老舗が手がける極上テイスト、体感する価値は大いにアリですよ！

●DATA

販売期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

アマンド東京「あんバターナポレオンパイ」

1ピース 750円。お店の看板スイーツがスペシャルな“あんバタ”仕様に

『アマンド東京』の「あんバターナポレオンパイ」は、お店の看板スイーツ「ナポレオンパイ」をベースにあんこカスタードとホイップバターをサンドしたスペシャル仕様。

濃厚なあんバターが、サクサク感と香ばしさが際立つパイ生地と好相性。トッピングのいちごとホイップクリーム、表面のスライスアーモンドが絶妙なアクセントを加えた逸品です。

●DATA

販売期間：2025年11月4日（火）～11月16日（日）

パティスリー キハチ「抹茶ショコラあんバターシュー」

1個 600円。洋菓子の名店が贈るシュークリームスタイルの“あんバタ”スイーツ

『パティスリー キハチ』の「抹茶ショコラあんバターシュー」は、クリームの4層を、香ばしく焼き上げたシュー生地でサンドしたシュークリームスタイルの新作あんバタスイーツ。

4層のクリームの内訳は次の通り。北海道産大納言小豆あん、宇治抹茶、クランベリーと苺入りのショコラバター、クレームパティシエール（カスタードクリーム）、北海道産チルドバター＆北海道マスカルポーネ。

小豆あんとクリームの甘さ、バターとマスカルポーネの濃密さと爽やかな酸味が、極上のカルテットを奏でます。

●DATA

販売期間：2025年11月4日（火）～11月16日（日）

ジェイドゥセルクル「TOKYOあんバターローズフィナンシェ」

5個入 972円。バラの花をかたどった可愛いビジュアルも魅力

『J.DEUX CERCLE（ジェイドゥセルクル）』の“あんバタ”スイーツは、「TOKYOあんバターローズフィナンシェ」。

バラの花に見立てたフィナンシェの中に北海道バターと有機甜菜糖を使った有機小豆のあんこを忍ばせた一品です。

しっとり食感のフィナンシェ生地とあんバターの組み合わせは、言わずもがなの好相性です。

●DATA

販売期間：2025年11月1日（土）～11月末予定 ※なくなり次第販売終了

ベイカーズ ゴナ ベイク「あんバタースコーンサンド フランス産発酵バター＆北海道大納言」

1個 520円。スコーンとあんバターが大胆にフュージョン！

こちらは『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』の「あんバタースコーンサンド フランス産発酵バター＆北海道大納言」。

程よい甘さに仕上げた北海道大納言のあん、クリーミーで軽やかな風味が広がるフランス産発酵バターを、お店自慢のプレーンスコーンで大胆にサンドしています。

スコーンの上にあんとバターをのせてかぶりつけば、それぞれの美味しさが口中で一体に。

●DATA

通年販売

岡田謹製 あんバタ屋「あんバタパン」

1個 324円。“あんバタスイーツ”の定番はやっぱり美味

『岡田謹製 あんバタ屋』の「あんバタパン」は、北海道千歳産「えりも小豆」を丁寧に炊き上げた小豆あんをほんのり塩味の効いたバタークリームと合わせ、口どけの良い中種製法仕立てのパンで包んだお店の看板スイーツ。

あん、バター、パンの全てがやわらか＆なめらかで、ひとつ食べたら次の1個がすぐに欲しくなるはず。

●DATA

通年販売

INFOMATION

東京ギフトパレット

住：JR東京駅八重洲北口改札外1階 東京駅一番街

営：9:30～20:30（土日祝は9:00～）