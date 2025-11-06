１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で、５日に行われたＲＩＺＩＮ大みそか大会のカード発表会見に乱入し波紋を呼んだメカ君が６日、師匠であるエンセン井上のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場し、謝罪した。

メカ君は会見終了間際に会場に乱入し、芦澤竜誠との対戦を訴えたが、マイクは渡されず。会見後、ＲＩＺＩＮの榊原ＣＥＯらから不快感を示されていた。エンセンは「自分の一族の人間がいい加減な動きをして。色んなところを迷惑かけて、ちょっと彼も話さないといけないことがある。チーム大和魂の代表として、謝ります。大事な記者会見でそういう事件を起こしてＲＩＺＩＮに申し訳ない。ブレイキングダウンにも迷惑をかけた」と謝罪。メカ君も「この度は自分の軽率な行動で、ＲＩＺＩＮの榊原さんを始め、関係者の皆さん、ＢＤとしてもよくない行動をとってしまい、エンセンさんの顔に泥を塗るようなことをしてすいませんでした」と頭を下げた。

「今回の件については自分１人でとった行動で、誰ひとり相談せずに。ただただ芦澤竜誠とやりたいというだけの気持ちでとってしまった行動で。すごく反省してます」と、神妙な表情で語った。

メカ君はＢＤのベアナックル戦で頭角を現している喧嘩自慢。ＢＤ１７では“博多の虎”虎之介に勝利した後、芦澤竜誠との対戦を求めていた。