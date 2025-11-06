¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç5Ç¯¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î²Ö²Ç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª ·ëº§¼°¤ËÌ´ËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÈà¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ä¡¿¿·Ïº¡¢¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¦
¡Ø¿·Ïº¡¢¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¥ê¥¢¥³¥ß¡§¸¶ºî¡¢¤ä¤Ä¤ë¤®¤Ê¤Ê¤³¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿·Ïº¡¢¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Ì´¤Ï¡Ö²Ö²Ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¡£°¦Èþ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ëº§Áê¼ê¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç±ÍÆó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤Æ5Ç¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤±ÍÆó¤Ë¡¢°¦Èþ¤ÎÉÔËþ¤Ï¼¡Âè¤ËÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤è¤¦¤ä¤¯·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±ÍÆó¤Ï¼°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¨ÎÏÅª¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£°¦Èþ¤Ï°ì¿Í¤Ç·ëº§¼°¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡½¡½¡£²Ö²Ç¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤Ï³ð¤¨¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤Î¤Þ¤ÞÈà¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡Ä¡© Çº¤àÈà½÷¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¡Ø¿·Ïº¡¢¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
