三浦翔平、ドラマで共演して“圧倒的な存在感”があった芸人とは？「間違いないよね」

11月5日放送のNACK5『三浦翔平 It's 翔 time』にて、三浦翔平が、お笑い芸人の演技について語った。

リスナーから送られた、「最近のドラマにはお笑いの人が多く出ていますよね」「芸人さんで演技が上手いと感じる方はいらっしゃいますか？」というメールを受け、三浦は、「正直に言うと、お笑いの方たちって全員お芝居できるし、全員上手い」と回答。

続けて、「コントとか漫才してると、ボケ・ツッコミの間っていうものがあるんですけど、あの間は俳優さんにはできなくて」「なんとも言えない空気の、お互いの読み方だったり、セリフテンポの間っていうのがすごい絶妙にみんな上手で」と明かした。

さらに、「全員お芝居できるんじゃないかなって思ってます。そもそもみなさん舞台に立ってますからね」「逆に、見たことないんじゃないですか？お笑いやられてる方で“お芝居全然できません”っていう人。いないんじゃないかな？あと、キャラクター作りが超上手いですね」とコメント。

また、今年放送されたテレビ朝日系ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』で共演したドランクドラゴン・塚地武雅については、「もう、あの人は芸人さんというよりかは役者さんだよね」「空気もそうですし、纏ってるオーラもそうですし」「感情の起伏だったり、声のボリュームだったり。存在感というものは圧倒的にありますし。間違いないよねみたいな」と語っていた。