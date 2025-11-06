¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦»³²¼ÍÎÊå¡¢Ç¯Æâ¤Ç±éÁÕ³èÆ°°ì»þµÙ»ß¡¡µÙÍÜ¤Ø¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦»³²¼ÍÎÊå¡Ê83¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢±éÁÕ³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢ÍèÇ¯¤«¤éµÙÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯¤Ë¤Ï¡Ä¥¿¥â¥ê¤Èµ×¡¹¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³²¼ÍÎÊå
¡¡»³²¼¤Ï1942Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËãÉÛ¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë¥¸¥ã¥º¡¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ò»Ö¤¹¡£62Ç¯¡¡¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¡¢ºî¶Ê²Ê¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¥×¥í¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£Â´¶È¸å¡¢69Ç¯¤Ë»³²¼ÍÎÊå¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê±éÁÕ¤Ç¥¸¥ã¥º³¦¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¡£83Ç¯¤Ë¥È¥ê¥ª¤ò²ò»¶¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï¥½¥í¡¦¥Ô¥¢¥Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤äÏÂÂÀ¸Ý¤È¤Î¶¦±é¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡£88Ç¯¤Ë»³²¼ÍÎÊå¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¡£°ÊÍè¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤òÅ¸³«¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¸¥ã¥º¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷³«¶É70¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ ¾Ð´é¤Ë¥Ê¡¼¥ì¡ª¡ÙÆâ¤Î¡Ø¥¿¥â¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó2024¡Ù¤Ç¡¢¥¿¥â¥ê¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥È¡¼¥¯¡£25Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·¿¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ø¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë ¥¸¥ã¥º 2025¡Ù¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
»³²¼ÍÎÊå¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ»ß¤·¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤ÏµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯12·îËö¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ê¤¯Í½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤ËÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç³§¤µ¤Þ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜ¿Í¤â»ä¤¿¤Á¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë»³²¼ÍÎÊå¤Ø¤Î¤´ÃíÌÜ¡¦±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
