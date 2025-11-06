Ä¹ºê»Ô¤Ç³«ºÅ¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¥ï¥¤¥ë¥É¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤Ë²ñ¤ª¤¦¡ª¡¡JRÄ¹ºê±Ø¤ä¸©Ä£¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è
¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¡ßÄ¹ºê¸©¡¡¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ë
3Æü´Ö¡¢Ä®Á´ÂÎ¤¬¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¡×¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È²½¤¹¡ÖPokémon GO ¥ï¥¤¥ë¥É¥¨¥ê¥¢¡×¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¨¡¨¡Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¤À¡£
´ü´ÖÃæ¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤Î³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¡×¥²¡¼¥àÆâ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¼þÍ··¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÅ¤·¤âÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÁõ¾þà¥Ý¥±¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯á¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥¯¥¦¥¶¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Î¶ÍÙ¡Ê¤¸¤ã¤ª¤É¤ê¡Ë¤ÎÁà±é¡£Ä¹ºê»ÔÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥±¤Õ¤¿¡×¥Ñ¥Í¥ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤·¡¢8Æü¤Ë¤Ï»þÄÅ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¸ø±à¤Ç¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Ý¥±¤Õ¤¿¡×¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¼°¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹ºê±Ø¤äÄ¹ºê¸©Ä£¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Âç³èÌö¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤Ì¤Íè±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤À¡£
Ä¹ºê¤ò¾È¤é¤¹¡Ö¥é¥¤¥È¥Ý¥±¥â¥ó¡×¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤â½¼¼Â
¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¶â¡¦¶ä¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏHG¡¦SS¡Ë¤Ç¡Ö¥¢¥µ¥®¤Î¤È¤¦¤À¤¤¡×¤Î¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¡¦¥¢¥«¥ê¤Á¤ã¤ó¤ò½õ¤±¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤Ï¡¢¿¬Èø¤Î¸÷¤¬±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤âÆÏ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÅôÂæ¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¸ÂÖ¤¬Â¿¤¯¤ÎÅôÂæ¤òÍ¤¹¤ëÄ¹ºê¸©¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Ä¹ºê¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¸²Î¡Ö¤Ç¤ó¤Ç¤é¤ê¤å¤¦¤Ð¡×¤È¤â¸ìÏ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢Æ±¸©¤Îà¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥óá¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤Ì¤Íè±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏJRÄ¹ºê±Ø¤äÄ¹ºê¸©Ä£¤Ë¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢7¡¦8Æü¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¤Ç¸©»ºÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤ÎÄ¹ºê¥«¥¹¥Æ¥é¡×¡Ö¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤Î»°³Þ»³¡×¡Ö¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤Î¤¦¤Þ¥«¥ì¡¼Æ¦¡×¡Ö¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤Î³Ñ¼Ñ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡Ö¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤ÎÅç¸¶¼ê±ä¤Ù¤½¤¦¤á¤ó¡×¡Ö¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤Î¤´¤È¤¦¼ê±ä¤Ù¤¦¤É¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Çò¼§¤ËÀÄ¿§¤Î¸â¿Ü¡Ê¡Ö¤´¤¹¡×¡¢»À²½¥³¥Ð¥ë¥È¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤·¤¿´éÎÁ¡Ë¤Ç¤ÎÀ÷ÉÕ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¡ÖÇÈº´¸«¾Æ¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢¡Ö¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤Î¤½¤ÐÃö¸ý¡õÌôÌ£»®¥»¥Ã¥È¡×¤âÃíÌÜ¤Î°ìÉÊ¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Ï25Ç¯10·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¡£¸â¿Ü¤Ç¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤½¤ÐÃö¸ý¤È¡¢¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¾ßÌý¤Ê¤É¤òÃí¤°¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊÁ¤¬Éâ¤½Ð¤ëÌôÌ£»®¡£
¤³¤ì¤Ç¡Ö¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤Î¤´¤È¤¦¼ê±ä¤Ù¤¦¤É¤ó¡×¤ä¡Ö¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¤ÎÅç¸¶¼ê±ä¤½¤¦¤á¤ó¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ã¤¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡©
¤½¤ÎÂ¾¡¢»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤ä³«ºÅ¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥óGO¤äÄ¹ºê¸©¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÄ¹ºê¸©¡ß¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¡×¡Ê¡÷nagasaki_denryu¡Ë¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¤µ¤¡¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢Ì´¤ÈËÁ¸±¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤·¤Ë¡¢Ä¹ºê¤Ø¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª