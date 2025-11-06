【シェフ直伝】気分はおしゃれカフェ！甘い×しょっぱいが最高→イングリッシュマフィンの大正解レシピ【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんが投稿していた、イングリッシュマフィンの食べ方について。イングリッシュマフィンと言うとクリームチーズを付けたり、チーズやベーコンを乗せたりとさまざまな食べ方がありますよね。麦ライスさんおすすめの食べ方は甘さとしょっぱさの組み合わせが最強な、まるでカフェメニューのようなおしゃれなものでした。
甘いものばかり食べているとしょっぱいものが食べたくなるものですし、その逆もありますよね。スイカに塩をかけたり、グレープフルーツに砂糖をかけたりと世の中には耳を疑いたくなるような食べ方があるものですが、実際にやってみると想像以上に美味しかったり、その意外性に驚くものではないでしょうか。麦ライス(シェフ)さんが投稿していたのは、甘いとしょっぱいが最強なイングリッシュマフィンの食べ方。見た目にもおしゃれで試してみたくなるそのレシピとは？
イングリッシュマフィンと聞くとジャムやクリームチーズ、とけるチーズやベーコンをサンドするなどさまざまな食べ方がありますよね。麦ライスさんのレシピでは、3種類のチーズに加えサラミ、はちみつ、黒胡椒にミックスナッツを使用するそう。材料を聞いただけで美味しい組み合わせなのがわかってしまいますよね。
甘いとしょっぱいの組み合わせは最強！
©︎HG7654321
カフェで出て来そうなイングリッシュマフィンの食べ方
砕いたミックスナッツ、とろけるチーズ、チェダーチーズ、モッツァレラチーズ、サラミを乗せて焼いたら蜂蜜と黒胡椒かけて完成～☆
ついマンネリになりがちなイングリッシュマフィンの食べ方ですが、これなら朝食はもちろんのことパーティメニューにもぴったりですよね。おうちが一瞬でカフェになるおしゃれなレシピで試してみたくなりますね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）