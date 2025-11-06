【ネコ漫画】「ぷるるるぅ〜」猫がゼロ距離で放つ無言の圧！腹ペコ猫たちの三者三様のモーニングコール【作者に聞いた】
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びる藤緒ミルカさん(@mirumirupakupa1)。公式トップブロガーとしてアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿しており、今回は猫飼いさんの“あるある”を描いた漫画と、作者へのインタビューをお届けする。
ある日、お昼寝をしていた藤緒さん。だが、おなかをすかせた猫たちは、あの手この手を使って藤緒さんを起こそうとする。
昼寝だけでなく、朝も猫に起こされるのか尋ねると、「起こされますよ〜。いや、『猫に起こされるまで寝てるんじゃないよ!』って思われるかもしれないですけど、猫が起こしに来る時間って早朝だったりするんですよ。まだ薄暗い時間なんて、寝てるっちゅーんですよ」と語った。
しかし、最近は様子が変わったそうだ。「今や我が家の猫たちは気遣いのできる子たちになりましたので、強引に飼い主を起こしたりなんてことはしません。『まだ寝てるなぁ〜起きないなぁ〜』って顔をして待ってます。ゼロ距離で」と続ける。「なんか顔に毛が当たるなぁと思って起きると目の前に猫のお尻があったり、そうじゃなきゃ真顔で覗き込んでたり。その場合は鼻息がかかって起きちゃうんです。力技で起こされることは少なくなりましたけど、その代わり『圧』がすごいです」と、巧妙化する要求方法を明かした。
■頭脳派ミルとウザいポッちゃん
作中に出てきた、ポッちゃんの「空腹宣言」は、どれくらいの大きさなのか聞いた。「トイレ後のいわゆる『トイレハイ』の状態だとまさしく家中に轟くような雄叫びなんですが、この『空腹宣言』はそれに比べるとちょっとかわいい声です。無理やり日本語で表すと『ぷるるるぅ〜』という風に聞こえます」と説明する。
「意訳すると『起きてー!』という強制力はなく『起きないかなぁ〜おなかすいたんだけどなぁ〜』と聞こえよがちの文句を言われてるような鳴き方なんです。大きさや勢いはないものの、これがまたねぇ…何ともウザいんですよ(笑)。多分ポッちゃんは、わかっててやってるんだと思います」
一方、ミルちゃんは藤緒さんが苦手な音を立てて起こすという。具体的な音について尋ねると、「ミルは頭脳派ですよ、ムカつくことに。ビニール素材の物を触ってパリパリ、シャリシャリって鳴る音が私にはとても不快でして。ミルはそれを知ってるんだと思うんです」と語る。
ミルは寝ている飼い主を起こすためにやったり、怒られたときに腹いせに舐めたりするそうだ。「我慢できずに起きて『やめて!』と言うと『やっと起きたのか。じゃあ、やめてあげましょう』という態度で偉そうに座り直します。あまりに小賢しくてムカつきますよ(笑)」と、ミルちゃんの策略を明かした。
この漫画に、読者からは三者三様の行動に「かわいい」「猫様の食欲はすごい!私も休みの日は起こされてます」など共感の声が寄せられていた。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
