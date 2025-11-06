銀座コージーコーナーの新作♡冬に恋する濃厚チョコレートスイーツ登場

立冬を迎え、寒さが深まる季節。そんな時期に恋しくなるのが、とろけるようなチョコレートスイーツ♡銀座コージーコーナーから、濃厚ショコラのエクレアやふんわりスフレなど、チョコ好きにはたまらない3種のスイーツが登場しました。ひと口ごとに広がるカカオの香りとコクで、心まで満たされる冬の味わいをお届けします。

銀座コージーコーナーの濃厚チョコレートが冬限定で登場

「コージープレミアムエクレア（濃厚ショコラ）」は、チョコ好きのために生まれた贅沢な一品。

ふんわり焼き上げたシュー皮に、3種のチョコレート（フルーティー・ビター・スイート）をナッティなカカオとブレンド。

さらにコアントローで引き締めたチョコクリームが詰められています。通常の1.5倍のチョココーティングで、濃厚でコク深い味わいを実現。

価格は280円（税込302円）。販売期間は～2026年5月7日（木）頃まで（※12/23～25、1/1～3は販売休止）。

とろけるチョコカスタード♡「ジャンボシュークリーム（チョコ）」

歯切れのよいシュー皮に、ミルクとビター2種のチョコレートをブレンドしたチョコカスタードをたっぷり詰めた人気のシュー。華やかな香りと濃厚なカカオの余韻が楽しめ、まさに冬のご褒美スイーツです♪

価格は180円（税込194円）。販売期間は11月7日（金）～12月21日（日）頃。

ふんわり食感が魅力の「チョコレートスフレ」

クーベルチュールチョコレートを贅沢に使用し、“しっとり、ふわシュワッ”と広がる口どけが特長。チョコの深いコクとほろ苦さが絶妙に調和し、温かい飲み物との相性も抜群です。

価格は680円（税込734円）。販売期間は11月7日（金）～12月15日（月）頃。

冬のティータイムに、心とろけるチョコ時間を♡

銀座コージーコーナーのチョコレートスイーツは、素材と味のバランスにこだわり抜いた自信作。寒い季節のティータイムや自分へのご褒美にぴったりです。

とろけるようなチョコレートの世界に包まれて、心まで温まるひとときを過ごしてみませんか？