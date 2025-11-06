公的年金等控除額の110万円が差し引かれる対象となる「年金収入」には加給年金も含まれるのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
Q：公的年金等控除額の110万円が差し引かれる対象となる「年金収入」には加給年金も含まれるのでしょうか？「公的年金等控除額の110万円が差し引かれる対象となる「年金収入」には加給年金も含まれるのでしょうか？」（俊太郎さん／1959年7月生まれ／男）
A：所得金額を算出する際の「年金収入」に加給年金も含まれます公的年金は、「公的年金等に係る雑所得」として課税対象になります。
「公的年金等に係る雑所得」を計算するときには、「年金収入」から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。公的年金等控除額は、年金を受け取る人が65歳以上であれば110万円です。所得金額を算出する際の「年金収入」には、国民年金、厚生年金、共済年金などが含まれ、加給年金も含めて控除額が差し引かれる対象となります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
