紅茶ブームの今、スイーツも紅茶味で！無印、コンビニ、人気ドーナツ店で食べたい「紅茶スイーツ」3選
近頃は再びの紅茶ブームだそう。ということで、スイーツも紅茶味のものを楽しんでみてはいかがでしょうか。今回はフードライターが厳選した「無印良品」「UNI DONUTS（ユニドーナツ）」「ナチュラルローソン」の3つのブランドから発売中の紅茶スイーツをご紹介します。
【画像】紅茶ブーム継続中！夏には「リプトン」コラボ焼き菓子も発売
最初は、無印良品の「不揃い アールグレイチョコがけいちご」450円（税込）をピックアップ。こちらは時期によっては販売されていないこともありますが、10月に再発売されました！
フリーズドライのいちごをフィアンティーヌ（薄焼きのクレープ生地を細かく砕いてフレーク状にしたフランスの菓子材料）で包み、アールグレイチョコレートでコーティングした一品です。
食べてみると、いちごの甘酸っぱさのあとから、ほんのりとアールグレイの風味が追いかけてきます。アールグレイの味わいが強過ぎないので、いちごと相性抜群。サクサクとした軽い食感で、ついつい手が伸びてしまうおいしさです。
続いては、UNI DONUTSの「リプトンコラボ紅茶のドーナツ」500円（税込）です。今話題の生ドーナツ専門店「UNI DONUTS」と、紅茶ブランド「リプトン」とのコラボ商品です。
上質な茶葉からじっくりと抽出した紅茶が、ドーナツ生地や中のクリームにふんだんに使われており、紅茶の風味を存分に味わえる生ドーナツです。
ドーナツの中には、紅茶クリームがぎっしり！ クリームには紅茶の風味がしっかりと、生地には紅茶の香りがふんわり感じられます。筆者がこれまで食べた紅茶スイーツの中でも、特に紅茶の味わいが濃厚だと思いました。
一見甘そうですが、実際には控えめな甘さでくどさがなく、1個ぺろりと食べられる上品なおいしさです。11月1日〜12月14日までの期間限定品（※）なので、お近くに店舗がある方はぜひチェックしてみてください。
※各日数量限定の販売。在庫がなくなり次第、終了する場合があります
最後は、ナチュラルローソンの「アールグレイミルクティーゼリー」297円（税込）です。ルイボスティーをベースにしたアールグレイ風味のダイス状ゼリーが、ミルクティーのゼリーに入ったカフェインレスのスイーツです。
ひと口食べると、ミルクティーの甘みに、ひんやりとしたつるんと滑らかな口あたりが美味。ダイス状のゼリーは程よく弾力があって固めで、ミルクティーのゼリーはやわらかです。
異なる食感のバランスが絶妙で、食べ進めるのが楽しくなります。「甘いものは食べたいけれど、ケーキやドーナツは少し重たいかも」と感じる日にぴったりの、軽やかでご褒美感のあるスイーツです。
いかがでしたか。お気に入りの紅茶と共に、スイーツでも紅茶の奥深い味わいをぜひ楽しんでみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
