杉谷拳士氏の公式YouTubeに出演

今季限りで現役を引退した中日・中田翔内野手が、日本ハム時代からの後輩、杉谷拳士氏のYouTubeチャンネル「熱スギヤch」に出演。引退した理由を赤裸々に告白した。中日の若きスラッガーのフリー打撃をみて、自身の“引き際”を感じたと語った。

中田は弟分の杉谷氏を前に、偽らざる心境を吐露した。シーズン後半、2軍で若手とともに汗を流すなか、その時点で「そろそろなのかなと思った」と告白。鵜飼航丞外野手の名前を挙げ、「めちゃくちゃ飛ばすんよ。当たったら化けもんみたいな打球を打つ」と語り、その様子に「純粋に『うわ、このバッターすげえ』と思っている自分がいた」と明かした。

その瞬間に「もう俺、その時点でちょっと引き気味になっている。野球に対して引き気味になっている」と気付いた。これまでなら若手が遠くまで打球を飛ばそうものなら「『次ちょっと俺の見とけよ』となっていたと思う。飛距離やったら俺、絶対負けへんからっていう自信があったから」。本来なら負けん気を“発動”していたはずだった。

それが鵜飼の打球を見て素直に「すごいな。もう俺、こんな飛ばんやろな」と思ったことで引退を強く意識したという。「昔だったら絶対思わんかったはず」。稀代のスラッガーに引退を“決意”させた理由の一つは、中日の4年目を終えた26歳、鵜飼のパワーだった。（Full-Count編集部）