『キングダム』一番くじに新作登場！ “桓騎、騰、王翦”がハイクオリティフィギュアで初立体化
テレビアニメ『キングダム』を題材にした一番くじ「一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 次代の傑物たち」が、11月8日（土）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。
【写真】騰と王翦もかっこいい！ MASTERLISEで初立体化されたフィギュア
■魅力的なグッズを用意
今回発売される「一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 次代の傑物たち」は、テレビアニメ『キングダム』に登場する秦国の“次代の傑物”たちをテーマにした、全8等級＋ラストワン賞で構成されたハズレなしのキャラクターくじ。
A賞からC賞は、ハイクオリティなフィギュア「MASTERLISE」シリーズを用意。桓騎、騰、王翦といったメインキャラクターを、迫力あるサイズ感、こだわりの造形で初立体化している。
また、D賞の「大皿」、E賞の「ACLLECT ‐春秋戦国大戦キングダム The Animation vol．1‐」、F賞の「吸盤付きプレート」、G賞の「軍旗ラバーチャーム」、H賞の「キャンバス風ボード」などの雑貨アイテムもラインナップする。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には自身の剣を持った「桓騎 MASTERLISE ラストワンver．」が提供されるほか、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
