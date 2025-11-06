経営再建中の日産自動車が６日発表した２０２５年９月中間連結決算は、最終利益が２２１９億円の赤字（前年同期は１９２億円の黒字）だった。

国内などでの販売低迷に加え、米国の関税措置が重荷となり、中間期として５年ぶりの赤字となった。リストラ策の一環として横浜市の本社ビルを９７０億円で売却すると発表した。

売上高は、前年同期比６・８％減の５兆５７８６億円、本業のもうけを示す営業利益は２７６億円の赤字（同３２９億円の黒字）だった。

世界販売台数は７・３％減の１４８万台となり、中国が１７％減の約２８万台、日本が１６％減の約１９万台と不振だったことが響いた。新車投入によって今年度後半は販売が回復するとし、通期の販売予想は２・９％減の３２５万台に据え置いた。

本社ビルの売却は、手元資金を確保するのが目的だ。台湾系の自動車部品大手「ミンスグループ」や米投資ファンドのＫＫＲなどが関与する特別目的会社（ＳＰＣ）に売却する。１２月の売却を予定しており、売却後も賃貸契約を結んで建物の使用を続ける。２６年３月期に７３９億円の特別利益を計上する。

日産は、世界的な販売不振で２５年３月期の最終利益が６７０８億円の赤字に転落。世界で従業員２万人と７工場の削減を含む大規模なリストラ策を進めており、財務基盤の強化が急務となっている。

イバン・エスピノーサ社長は６日の記者会見で、「厳しい環境でも、（経営再建策は）着実に前進している。資産の最適化を進め、日産が勝ち残る体制を整える」と述べた。

日産は、２６年３月期の最終利益予想について、リストラ費用を算定中として開示を見送った。