¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡Ä«¥É¥éà¤Ð¤±¤Ð¤±á¤Î¼çÂê²Î¡¦À©ºîÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÆÉ¤ó¤À¡×
¡¡É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤¬£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£é£î£ô£å£î£ó£å¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸á¸å£´»þ¡á£Æ£ÍÂçºå¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÃæÅçÀÅ¹á¥¢¥Ê¤¬¡¢Í¼Êý¤Î¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£Î£È£ËÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î£²¿Í¤¬¡¢Æ±¶Ê¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤äÉ×ÉØ¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤Îº´Æ£ÎÉÀ®¤Ï¡ÖËèÄ«£±£µÊ¬´Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤ËÄ«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ºÊ¤Îº´ÌîÍ·Êæ¤â¡Ö¤¢¤ì¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ä£µ¥¥í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ò²ó¤¹¤È¤«¡¢³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡É×¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í·Êæ¤Ï¡Ö»ä¤âËèÄ«¡Ê¤Ð¤±¤Ð¤±¤ò¡Ë¸«¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤ËÎÉÀ®¤µ¤ó¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ÈºÊ¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£ÎÉÀ®¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤Îºî»ì¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤Î²óÁÛµ¡Ö»×¤¤½Ð¤Îµ¡×¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ÊÀ¸³¶¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡ËËÜ¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÆ±¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£·î£²£¶Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¸ø¼°¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥ÈÆþÌç¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¡£Á´£±£¹¶ÊÆþ¤ê¤Ç¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÍ·Êæ¤¬¡Ö¤³¤ì¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢ÂçÂÎ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤é¤¹¤¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£