日本プロ野球選手会は６日、１２日にマツダスタジアムで行われる「エイブルトライアウト２０２５」の参加予定選手を発表した。巨人からは高橋礼投手、鴨打瑛二投手、マレク・フルプ外野手が名を連ねた。なお参加選手は変更になる場合がある。

サブマリン右腕の高橋は２３年１１月にソフトバンクからトレード加入。昨季は開幕ローテに入るなど１１試合で２勝２敗、防御率３・６６だったが、プロ８年目の今季は１軍登板がなかった。鴨打は長崎・創成館から２１年育成ドラフト５位で入団。身長１９５センチ、体重１００キロの大型左腕で主に３軍戦で先発として経験を積んだが、４年間で支配下昇格には届かなかった。

フルプはチェコ代表として２３年ＷＢＣに出場。右の大型外野手で「チェコのジャッジ」と称され、侍ジャパンとの試合では佐々木朗希投手（現ドジャース）から二塁打を打って注目を集めた。米独立リーグを経て昨年９月に育成選手として巨人入団。７月１２日に緊急支配下登録された。夢の支配下をつかんで１軍登録されたが、２試合で計５打数無安打。さらに同１３日のＤｅＮＡ戦（横浜）でスイングした際に左手首を負傷。「左手有鉤（ゆうこう）骨骨折」と診断されて手術を受け、支配下登録直後に離脱の悲劇となった。その後は１軍再昇格がなく、今季限りでの退団が発表されていた。