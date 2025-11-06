永野、自身の異常なハイテンションは「弱さ」から。「マジでケミカルなんだよ」と明かした心のカラクリ

お笑い芸人の永野が、自身の“異常なハイテンション”の源泉について、「弱さなんですよ、完全に」と衝撃的な告白をした。

11月5日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。

モグライダー・芝は、永野の仕事場でのテンションについて、「こんだけ燃やして生きてる人っていない」「ちょっと怖さがある」と、51歳になっても変わらないその異常なテンションに感嘆する。

すると永野は、それは体力ではなく「精神力」であり、その正体は「弱さ」だと明かす。

「めちゃくちゃ人見知りだから」「もう本当に、これ冗談なく、童貞かってぐらいの人見知りが作動する」と意外な本性を告白。

そのうえで、「心の覚醒剤みたいな、エア注射みたいな（スイッチを）入れて行くぐらいが自然となってる」と分析。「俺、不自然なのよ、ずっと。マジでケミカルなんだよ」と、芝のような“スナフキン”的な自然体とは真逆の生き方だと語った。

自然に振る舞える芝の生き方に「憧れではあるんですけどね」と本音を漏らした永野。その複雑な胸の内が明かされていた。