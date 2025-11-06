11月5日、現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が発表された。大阪万博の公式キャラ「ミャクミャク」や大ヒットした映画『国宝』などがノミネートされるなか、「長袖をください」と「ひょうろく」の候補入りが話題となった。

「どちらも、TBSの人気番組『水曜日のダウンタウン』（水ダウ）関連のワードです。『長袖〜』は、ダイアンの津田篤宏さんが番組の人気企画『名探偵津田』内で発言したセリフ。長尺のコント仕立てドッキリですが、いきなり寒冷地である長野に行かなければならなくなった津田さんが《長袖をください、ユニクロに寄ってください》と懇願するシーンで、視聴者の爆笑を誘いました。『ひょうろく』は、番組御用達のピン芸人の名前です。さらば青春の光が運営する事務所『ザ・森東』預かりのフリー芸人で、やはりドッキリ企画の常連です。『水ダウ』出演で知名度が急上昇し、2025年はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にも出演するなど、大ブレイクしています」（芸能記者）

2024年は、お笑い関連のワードはひとつも入らなかったが、2025年は『水ダウ』から2つのノミネートとなり、Xでも話題になっている

《長袖をくださいが選ばれるのウケるんだが》

と好意的な声もあれば、

《うわぁ。『長袖をください』と『ひょうろく』が選出されちゃったよ。流行語大賞なんぞにノミネートされたら終わり。ノミネートされるって事は流行語大賞がブームにトドメを刺しに来たって事だからな。名探偵津田の新作をやる前にトドメ刺されましたわ》

《朝ドラのセリフと野球用語が無くなった代わりに、バラエティ番組ね…。どっちにせよテレビに縛られてる時点で流行が追えてない》

などの皮肉も寄せられている。候補入りした当人たちも、Xで反応。ダイアン・津田は自身のギャグではなく、番組でポロッと出た言葉がノミネートされたことに《ごいごいすーではないんかい!》とポスト。ひょうろくは《チャンスくださったり楽しんでくださった色んな方のパワーの奇跡です》と、大喜びしている模様だ。

「いかに『水ダウ』が人気番組なのか、ということを示しています。しかし、テレビ離れが進むなか、番組を見たことがない人には、首をかしげる結果となりました。SNSが発達し、コンテンツの選択肢が増えたいま、国民的な流行語が生まれづらくなったといえるかもしれません」（芸能ジャーナリスト）

全員が納得する流行語を選ぶのは、難しい。