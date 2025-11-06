

本日の日経平均株価は、主力ハイテク株への押し目買いが優勢となり、前日比671円高の5万0883円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は41社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、養殖と北米水産加工の改善で9月中間期は最終14％増益で着地したニッスイ <1332> [東証Ｐ]、米サード・ポイントによる保有報道が追加の刺激材料となった荏原製作所 <6361> [東証Ｐ]、データセンター向け新製品好調で今期業績を上方修正した山一電機 <6941> [東証Ｐ]、10月国内ユニクロ既存店売上高が2ヵ月ぶり前年を上回ったファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。そのほか、大林組 <1802> [東証Ｐ]、太陽ホールディングス <4626> [東証Ｐ]、伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]の3社は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業

<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業

<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業

<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業

<1801> 大成建 東Ｐ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業

<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業

<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業

<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品



<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<4971> メック 東Ｐ 化学

<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品

<5280> ヨシコン 東Ｓ 不動産業

<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業

<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業

<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属

<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械

<6361> 荏原 東Ｐ 機械

<6809> ＴＯＡ 東Ｐ 電気機器



<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器

<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器

<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業

<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器

<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業

<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業

<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器



<7966> リンテック 東Ｐ その他製品

<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業

<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業

<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業

<8359> 八十二 東Ｐ 銀行業

<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ 陸運業

<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業

<9687> ＫＳＫ 東Ｓ 情報・通信業

<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業



<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業



株探ニュース

