本日の【上場来高値更新】 ニッスイ、ファストリなど41銘柄
本日の日経平均株価は、主力ハイテク株への押し目買いが優勢となり、前日比671円高の5万0883円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は41社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、養殖と北米水産加工の改善で9月中間期は最終14％増益で着地したニッスイ <1332> [東証Ｐ]、米サード・ポイントによる保有報道が追加の刺激材料となった荏原製作所 <6361> [東証Ｐ]、データセンター向け新製品好調で今期業績を上方修正した山一電機 <6941> [東証Ｐ]、10月国内ユニクロ既存店売上高が2ヵ月ぶり前年を上回ったファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。そのほか、大林組 <1802> [東証Ｐ]、太陽ホールディングス <4626> [東証Ｐ]、伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]の3社は4日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5280> ヨシコン 東Ｓ 不動産業
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6809> ＴＯＡ 東Ｐ 電気機器
<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8359> 八十二 東Ｐ 銀行業
<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ 陸運業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ 情報・通信業
<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
株探ニュース