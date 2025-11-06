　本日の日経平均株価は、主力ハイテク株への押し目買いが優勢となり、前日比671円高の5万0883円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は41社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、養殖と北米水産加工の改善で9月中間期は最終14％増益で着地したニッスイ <1332> [東証Ｐ]、米サード・ポイントによる保有報道が追加の刺激材料となった荏原製作所 <6361> [東証Ｐ]、データセンター向け新製品好調で今期業績を上方修正した山一電機 <6941> [東証Ｐ]、10月国内ユニクロ既存店売上高が2ヵ月ぶり前年を上回ったファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。そのほか、大林組 <1802> [東証Ｐ]、太陽ホールディングス <4626> [東証Ｐ]、伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]の3社は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品

<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5280> ヨシコン　　　東Ｓ　不動産業
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6809> ＴＯＡ　　　　東Ｐ　電気機器

<6845> アズビル　　　東Ｐ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7595> アルゴグラフ　東Ｐ　情報・通信業
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器

<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8359> 八十二　　　　東Ｐ　銀行業
<9029> ヒガシＨＤ　　東Ｓ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9687> ＫＳＫ　　　　東Ｓ　情報・通信業
<9906> 藤井産業　　　東Ｓ　卸売業

<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース