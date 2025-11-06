女性7人組「CANDY TUNE」が6日、東京スカイツリータウンで、「ドリームクリスマス2025」のイルミネーション点灯セレモニーを行った。

メンバーカラーをあしらったカラフルな衣装ではなく、冬らしい真っ白なコーディネートで登場。緊張で体をこわばらせながらも、スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃんとともにボタンを押し、スカイツリーの輝かしいライティングをともした。

イルミネーションを目にした立花琴未は「東京スカイツリーのように、みんなが知るようなアイドルグループになっていきたいと思いました」とコメント。桐原美月も「今年は今までの頑張りが少しずつ形になってきたと思う1年だったので、東京スカイツリーのようにさらにビッグになりたい」と意欲を燃やした。

昨年4月にリリースした「倍倍FIGHT！」が、今年1月ごろからSNSで話題に。同曲で5月にテレビ朝日「ミュージックステーション」初出演を果たすなど、人気を広げた。メンバーもブレークを実感しており、村川緋杏は「10月からツアーが始まって、移動ざんまいだったので、グリーン車になりました！」とうれしそうに明かした。

年末に向けても気合い十分。村川は「紅白出させてもらえるなら、全速力でNHKに向かうんですけど、まだ呼んでいただけるか分からないので、そこらへんの全部のスケジュール空けています。ぜひ関係者の皆さまよろしくお願いします！」と呼びかけた。