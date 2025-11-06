BUMP OF CHICKEN、映像作品『Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』限定盤の展開図公開＋「車輪の唄」ライブ映像をプレミア公開
BUMP OF CHICKENが12月10日にリリースするライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』より、TOY’S STORE限定盤のパッケージ展開図が公開された。
10枚目のフルアルバム『Iris』を引っ提げて、2024年9月〜12月にかけて全国のドーム・ホール・ライブハウス10会場19公演を巡り、約35万人を動員したツアー＜Sphery Rendezvous＞。本作品には、このツアーのファイナルとなった東京ドーム公演のDay2がアンコール含めて完全映像化&LIVE CDとして収録される。TOY’S STORE限定盤には、本ツアーでバンドキャリア史上初となったホール公演の中から金沢歌劇座公演 Day1の模様も収録されている。
今回公開された展開図では、本作品にパッケージされる各アイテムの詳細を確認することができる。細部までこだわり抜かれた豪華な仕様を一足早くチェックしてほしい。
さらに、明日11月7日の21:00より、TOY’S STORE限定盤に収録される金沢歌劇座公演Day1の中から「車輪の唄」のライブ映像のプレミア公開が決定した。
なお、12月10日リリースのライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』、および同日リリースのNew Single「I」の全形態に、特典として2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット最速先行抽選の申し込み用シリアルナンバーが封入される。ツアーの詳細は後日発表。
■ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』
2025年12月10日 発売
【トイズストア限定盤(2Blu-ray＋4CD＋グッズ＋フォトブック＋特殊BOX仕様)】
PPTF-7150〜7155 / 24,200円(税込)
【通常盤(Blu-ray＋2CD＋フォトブック)】
TFXQ-78300〜78302 / 8,800円(税込)
▼Blu-ray Disc1 収録内容 ※2形態共通
＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞東京ドーム公演 Day2
(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) アンサー / (04) なないろ / (05) pinkie / (06) 記念撮影 / (07) 邂逅 / (08) strawberry / (09) 太陽 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム / (13) SOUVENIR / (14) アカシア / (15) Gravity / (16) 木漏れ日と一緒に / (17) ray / (18) 窓の中から 〜Encore〜 (19) You were here / (20) ガラスのブルース / (21) 花の
▼Blu-ray Disc2 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ
＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞金沢歌劇座公演 Day1
(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) Aurora / (04) なないろ / (05) 車輪の唄 / (06) 記念撮影 / (07) 青の朔日 / (08) strawberry / (09) 飴玉の唄 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム / (13) SOUVENIR / (14) アカシア / (15) クロノスタシス / (16) 木漏れ日と一緒に / (17) 天体観測 / (18) 窓の中から 〜Encore〜 (19) K / (20) 流れ星の正体
▼LIVE CD Disc1 収録内容 ※2形態共通
＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞東京ドーム公演 Day2
(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) アンサー / (04) なないろ / (05) pinkie / (06) 記念撮影 / (07) 邂逅 / (08) strawberry / (09) 太陽 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム
▼LIVE CD Disc2 収録内容 ※2形態共通
(01) SOUVENIR / (02) アカシア / (03) Gravity / (04) 木漏れ日と一緒に / (05) ray / (06) 窓の中から / (07) You were here / (08) ガラスのブルース / (09) 花の名
▼LIVE CD Disc3 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ
＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞金沢歌劇座公演 Day1
(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) Aurora / (04) なないろ / (05) 車輪の唄 / (06) 記念撮影 / (07) 青の朔日 / (08) strawberry / (09) 飴玉の唄 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム
▼LIVE CD Disc4 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ
(01) SOUVENIR / (02) アカシア / (03) クロノスタシス / (04) 木漏れ日と一緒に / (05) 天体観測 / (06) 窓の中から / (07) K / (08) 流れ星の正体
▼グッズ ※トイズストア限定盤
・クリアショルダーバッグ
・ラバーチャーム付きキーホルダー
・ロゴステッカーセット
・ニコルアクリルスタンド
▼特典 ※通常盤
・ニコルステッカー
▼封入特典 ※2形態共通
・最速先行抽選シリアルナンバー
※2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット申し込み用
※詳細は後日発表
●購入特典
▼トイズストア限定盤
・B2ポスターA
▼通常盤
・B2ポスターB(Amazonを除く)
・Amazon購入者特典：スリーブケース
■パッケージシングル「I」
2025年12月10日 発売
購入リンク：https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/1210_I
【トイズストア限定盤(CD＋Blu-ray＋グッズ＋特殊ディスクケース仕様)】
PPTF-8200〜8201 / 4,950 円(税込)
【通常盤(CD only) 】
TFCC-89800 / 1,100 円(税込)
▼CD収録曲 ※2形態共通
01 I
02 I (TV Size Mix)
▼Blu-ray収録内容 ※トイズストア限定盤のみ
01 TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ノンクレジットエンディングムービー
▼グッズ ※トイズストア限定盤
・描き下ろしイラストリフレクトキーホルダー
・描き下ろしイラスト缶バッジセット
・アニメビジュアルコラージュポスター
▼特典 ※2形態共通
・オリジナルロゴステッカー
▼封入特典
・最速先行抽選シリアルナンバー
※2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット申し込み用
※詳細は後日発表
●購入特典
▼トイズストア限定盤
・オリジナルロゴアクリルキーホルダー
▼通常盤
・描き下ろしイラストA5クリアファイル (Amazonを除く)
・Amazon購入者特典：メガジャケ
■TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』
2025年10月4日(土)放送開始
毎週土曜夕方5:30
読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット
※一部地域を除く
▼スタッフ
原作：堀越耕平(集英社 ジャンプ コミックス刊)
総監督：長崎健司 監督：中山奈緒美 シリーズ構成・脚本：黒田洋介
キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳 音楽：林ゆうき
アニメーション制作：ボンズフィルム
オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ
エンディングテーマ：「I」BUMP OF CHICKEN
▼キャスト
緑谷出久：山下大輝 死柄木弔：内山昂輝
オールマイト：三宅健太 オール・フォー・ワン：大塚明夫・神谷浩史
・公式HP： https://heroaca.com/
・公式X： https://x.com/heroaca_anime
・公式Instagram： https://instagram.com/heroafa_insta
・公式TikTok： https://www.tiktok.com/@heroaca_anime
©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
■関連リンク
◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト
◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルX
◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルInstagram
◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルTikTok
◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルYouTubeチャンネル