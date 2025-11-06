µÈ°æÏÂºÈ¡¢¡Ö´Å¤¤ÅÇÂ©¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡×MV»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÂª¤¨¤¿BEHIND THE SCENES¸ø³«
◾️¡Ö´Å¤¤ÅÇÂ©¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ°æÏÂºÈ¡¿ÊÔ¶Ê¡§Á¥»³´ðµª ¡õ ÄáÃ«¿ò
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×¼çÂê²Î
ÇÛ¿®¡§https://yoshiikazuya.lnk.to/amaitoikiwo-furuwasete
¢¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù
Ëè½µ²ÐÍË 24:24¡Á24:54 ÊüÁ÷
ÇÛ¿® ¡§ TVer¡¦Hulu¡¡ËèÏÃÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï
½Ð±é¡§°æ·å¹°·Ã ËÅÄÍµÂç Íî¹ç¥â¥È¥ Æà·î¥»¥Ê ¾®À¾ºù»Ò¡¦¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í ÏÂÅÄæâ¹¨ / »³ºê¹ÉºÚ
µÓËÜ¡§ÁáÁ¥²Î¹¾»Ò¡¡¿ÀÃ«¹îËã
²»³Ú¡§º´Æ£¹Ò
¼çÂê²Î :¡Ö´Å¤¤ÅÇÂ©¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡× µÈ°æÏÂºÈ¡ÊA-Sketch¡Ë
±é½Ð : ¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡Ä¹Èø¤¯¤ß¤³¡¡ÊÝÊì³¤Î¤É÷¡¡ÀçÅÄ¿¸Ç·
À©ºî : ´Øº¬Î¶ÂÀÏº
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ : ¾®ÎÓÂó¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ : ¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡°ËÆ£Íµ»Ë
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ : ÀÐ°æËþÍüÆà
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§£Á£Ø-£Ï£Î
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/
¢£¡ãµÈ°æÏÂºÈTOUR2025/26 ¸¸I BLOOD MUSIC¡ä
2025Ç¯
12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶ ¹ÖÆ²
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100¡¡https://sundayfolk.com/
12·î19Æü¡Ê¶â¡ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO OSAKA¡¡06-6344-3326¡¡http://www.sogoosaka.com/
12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
2026Ç¯
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
1·î20Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§BEA¡¡092-712-4221¡¡https://www.bea-net.com/
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100¡¡https://sundayfolk.com/
1·î27Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO OSAKA¡¡06-6344-3326¡¡http://www.sogoosaka.com/
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§G.I.P¡¡https://www.gip-web.co.jp/t/info
¢¡µÈ°æÏÂºÈ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡µÈ°æÏÂºÈ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë