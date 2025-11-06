アメリカのトランプ大統領が批判を繰り返す中、ニューヨーク市長選で野党・民主党のマムダニ氏が当選しました。来年行われる中間選挙に、影響はあるのでしょうか？

■トランプ大統領が敵視、民主党のマムダニ氏とは

今、トランプ大統領が敵視している相手。それは…。

トランプ大統領

「昨日のニューヨーク市長選の結果を見ろ！ 民主党は全米最大の都市の市長を“共産主義者”にした」

4日に行われたアメリカ・ニューヨークの市長選挙で勝利したゾーラン・マムダニ氏（34）。

インド系移民のイスラム教徒で、野党・民主党から立候補したマムダニ氏ですが、共和党のトランプ大統領は“共産主義者”と決めつけ、対立をしているのです。

トランプ大統領のSNS（今月3日投稿）

「共産主義者がかじを取れば事態は悪化するばかりだ。大統領として無駄になるとわかっているところに金をつぎ込みたくない」

マムダニ氏が市長選に当選した場合には、“ニューヨーク市への補助金を制限する”と、けん制していました。

■「大統領にも、誰にも屈しない」マムダニ氏

一方の、マムダニ氏は…。

“新NY市長”ゾーラン・マムダニ氏（34）

「私は大統領にも、誰にも屈しない。私の仕事はこの街の人々につくすことだからだ」

対抗心をあらわにしたマムダニ氏。

実は過去には「ラッパー」としての活動も。

立候補した際は“ほぼ無名の存在”でしたが、公営バスの無料化や、富裕層への増税などを訴え、多くの支持を獲得しました。

市長選で勝利した際には…。

“新NY市長”ゾーラン・マムダニ氏

「トランプのような億万長者が税金を逃れ、減税を悪用してきた。腐敗の文化に終止符を打つ」

■2州の知事選で敗れていた共和党

トランプ大統領は…。

トランプ大統領

「私が立候補していなかったことも最大の要因だといわれている」

なぜトランプ大統領は、ここまで敵視しているのでしょうか？ 考えられるのは、支持率がここ数週間で急落しているため。

実は市長選と同じ日、バージニア州とニュージャージー州の知事選でも共和党が敗れ、野党・民主党候補が勝利。

1年後に中間選挙が迫る中、危機感を持っているとみられるのです。トランプ大統領は、どこまで支持層をつなぎとめられるのでしょうか。