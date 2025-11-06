TAKE(Skoop On Somebody)と村上てつや(ゴスペラーズ)による “武田と哲也“、3rdミニアルバムをリリース
Skoop On SomebodyのTAKEとゴスペラーズの村上てつやによるジャパニーズ・セクシー・ソウル・デュオ“武田と哲也”が、2026年1月28日(水)に3rdミニアルバム『LOVE SHOT』をリリースすることを発表した。
リリース元は2021年に立ち上げたプライベートレーベル・SOUL WAVEからとなり、収録内容は後日発表となる。2026年に結成20周年を迎える彼らがいかなる新作を繰り出してくるのか注目されるところだ。
また、2026年2月にはミニアルバム『LOVE SHOT』を引っ提げ、大阪・横浜・東京でのツアー公演も決定している。
■3rdミニアルバム『LOVE SHOT』
2026年1月28日(水)リリース
初回限定盤(CD+Blu-ray) SWCL-0004 ￥4,000（税込）
通常盤(CD) SWCL-0005 ￥2,500（税込）
▼店舗予約特典
Amazon.co.jp：2L判ブロマイド
セブンネットショッピング：ミニスマホスタンドキーホルダー
楽天ブックス：アクリルキーホルダー(5cm角)
その他の店舗：ミニチャーム（3種のうちランダムで1種）
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
※一部対象外の店舗もございます。詳しくは各店舗までお問い合わせ下さい。
■＜SOUL POWER presents “シルクの似合う夜 part8”＞
●大阪公演
日程：2026年2月6日(金)
会場：なんばHatch
時間：[1st]open 16:00／start 16:30
[2nd]open 18:30／start 19:00
(問)サウンドクリエーター
TEL：06-6357-4400（平日12:00〜15:00 ※祝日を除く）
MAIL：https://www.sound-c.co.jp/contact/
●横浜公演
日程：2026年2月8日(日)
会場：ビルボードライブ横浜
時間：[1st]open 14:00／start 15:00
[2nd]open 17:00／start 18:00
(問) ビルボードライブ横浜 0570-05-6565
●東京公演
日程：2026年2月15日(日)・2月23日(月・祝)
会場：ブルーノート東京
時間：[1st]open 14:00／start 15:00
[2nd]open 17:00／start 18:00
(問) ブルーノート東京 03-5485-0088
関連サイト
◆武田と哲也 ソニーミュージックオフィシャルサイト
◆武田と哲也 YouTube channel
◆武田と哲也 X
◆武田と哲也 TikTok