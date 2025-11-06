「まだアウター買ってない」人へ！【ユニクロ × JWA】大人がシャレる「本命アウター」

これからの季節のコーデは、アウターが主役に！ まだ着たいアウターが決まっていないなら【ユニクロ】×【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】のアウターをチェックしてみて。軽量なパフテック素材によって、見た目以上に暖かそうです。襟元のコーデュロイが、さりげなくおしゃれ度をアップして、この冬心強い存在になってくれるかも。

大きめポケットがハンサムでおしゃれ

【ユニクロ】「パフテックユーティリティジャケット」\9,990（税込）

ほどよくボリューミーなフォルムが今のムードにぴったりな、メンズのユーティリティジャケット。公式サイトによると「最新繊維テクノロジーの軽くて暖かい高機能中綿を使用した「パフテック」」素材で、冬のお出かけに役立ってくれそうです。大きなポケットが絶妙なアクセントになり、シンプルなパンツスタイルもハンサムにアップデート。撥水機能もついているから、雨の日にも着たくなりそう。

スッキリ丈は甘めコーデにも◎

【ユニクロ】「パフテックショートジャケット」\9,990（税込）

同じくパフテック素材の、ウィメンズのジャケットがこちら。腰まわりがもたつきにくいスッキリ丈で、甘めワンピやスカートとも好相性です。取り外し可能なフード付きで、シーンに合わせて雰囲気を変えられるのもGOOD。フードの裏からさりげなく覗くチェック柄が、遊び心をプラスしてくれます。

Writer：Anne.M