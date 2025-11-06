県内は各地で秋が深まり黒部峡谷では紅葉が見頃を迎えています。

きょうは秋晴れのもと多くの観光客がトロッコ電車に乗って峡谷を彩る鮮やかな紅葉を楽しんでいました。

黒部峡谷のトロッコ電車は毎年この時期紅葉スポットとして人気を集めています。



◆KNB 吉本康祐記者

「天候にも恵まれ車内は賑わっています。赤や黄色に染まった深い谷とエメラルドグリーンの黒部川とのコントラストが映えています」





黒部峡谷鉄道によりますと、ことしの紅葉は例年より1週間ほど遅れましたが、きょう、訪れてみると山頂付近を中心に色鮮やかな景色が広がっていました。

◆射水市から来た人

「今シーズンは初めて、きれいですね、何回来ても良いね」



トロッコ電車が停車したのは宇奈月駅から9キロ離れた猫又駅です。

能登半島地震の影響で今シーズンも欅平駅までの運行は断念。宇奈月駅と、猫又駅の間での運行となっています。



観光客はこの「期間限定の駅」で赤や黄色に染まった大自然を満喫していました。

◆兵庫から来た観光客

「すごいラッキー。川と山との一体感色がすごくきれいだった」

◆大阪から来た観光客

「（子どもは）寝てましたいつの間にか到着していたと」



黒部峡谷鉄道によりますと、今年の紅葉シーズンの利用は去年と同じおよそ9万人を見込んでいます。

黒部峡谷の紅葉は今月中旬がピークでトロッコ電車の運行は今月末までです。