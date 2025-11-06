携帯電話大手３社の２０２５年９月中間連結決算（国際会計基準）は、ＫＤＤＩとソフトバンクが増収増益となる一方、ＮＴＴドコモが大幅減益となった。

ドコモは顧客獲得や通信品質改善のための費用がかさみ、利益を押し下げる状況が続いている。

ドコモは都市部などで通信品質の改善が課題となり、競合他社に顧客が流出している。基地局の整備や量販店での営業強化などの費用も負担となり、本業のもうけを示す営業利益は前年同期比１４・２％減の４７４７億円に落ち込んだ。前田義晃社長は「販売現場で競争が激化している」と話した。

一方、ＫＤＤＩは携帯電話の通信料収入が、前年同期から１２５億円増えて９９２９億円となった。強みとする通信品質や衛星通信網「スターリンク」を活用したサービスなどが顧客獲得につながり、契約者１人あたりの平均単価も改善した。松田浩路社長は６日の決算会見で「過去の投資が今の通信品質につながり、（顧客に）受け入れられている」と手応えを強調した。

ソフトバンクも携帯電話の契約者数が前年同期比３％増と堅調に推移した。後発の楽天モバイルの参入などで、シェア（市場占有率）争いは一段と激化している。宮川潤一社長は「もうちょっと頑張りたいのが本音だが、純増は確保し、守り切った」と述べた。