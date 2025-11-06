国会では参政党の神谷代表が質問に立ち、高市首相に外国人の受け入れを制限すべきと訴えました。一方、立憲民主党は首相の「働き方改革」について追及しました。

■公明党・西田議員「複数の不記載議員の任命…判断基準は？」

長年、自民党のパートナーだった公明党は6日も「政治とカネ」の問題を追及。

公明党 西田議員

「総理は、不記載議員は『内閣には入れない』とおっしゃっておられたと記憶しておりますが、それに準じる副大臣や政務官には複数の不記載議員が任命されています。どのような判断基準なのでしょうか」

高市首相

「党役員や副大臣、政務官につきましては全員参加、全世代総力結集の考え方のもとで、適材適所の人事を行いました」

高市首相はいわゆる“裏金事件”について改めて陳謝しましたが、不記載のあった議員は「説明責任を尽くした」として起用を続ける考えを示しました。

一方、初めて代表質問にのぞんだのは、参政党の神谷宗幣代表です。参政党といえば…。

参政党 神谷代表

「日本人が貧しくなって外国人に来てもらわないと、経済が回らないということになっているわけですよ。アンポンタンですよ」

夏の参院選では「日本人ファースト」を掲げ躍進。6日の質問でも…。

■神谷代表「国民が削減すべきと感じているのは外国人の受け入れ数」

参政党 神谷代表

「外国人政策について伺います。今、国民が削減すべきと感じているのは議員の定数ではなく、外国人の受け入れ数だと我々は考えています。今後も外国人の受け入れを拡大していくのか。それとも抑制的に運用していくのか、総理の見解をお聞かせください」

高市首相

「人口減少に伴う人手不足の状況において、外国人材を必要とする分野があることは事実でございます。（制度ごとに）受け入れ上限数を設定するなどして、適切に運用していく考えです」

■「消費税減税」について高市首相「排除はしていない」

また、「消費税減税」をめぐっては…。

参政党 神谷代表

「日本経済の血流を最も止めていると考えられるのが消費税です。なぜ消費税の廃止や減税を検討しないのか、総理の見解を伺います」

高市首相

「消費税率の引き下げについては、これは連立政権合意にも食料品の消費税率に限ってですが、2年間停止する、引き下げるということでこの検討が含まれておりますので、選択肢として排除しているものではございません」

消費税の減税は「排除はしていない」としつつも、実現するには時間がかかるとの認識を示しました。

■立憲・塩村議員「厚労大臣への指示を撤回されるのか」

立憲民主党の塩村議員が追及したのは「働き方改革」です。高市首相といえば…。

高市首相（10月）

「働いて働いて働いて働いて、働いてまいります」

今年の新語・流行語大賞にもノミネートされました。

高市首相は、働く人が自ら「選択」することと「健康の維持」を前提に、厚労相に対し「労働時間規制の緩和」を検討するよう指示しています。

立憲民主党 塩村議員

「労働基準法に基づく残業時間の上限は、命を守るための規制です。厚労大臣への指示を撤回されるのか、お伺いいたします」

高市首相

「私自身も過労死に至るような残業を良しとはしません。ただ残業代が減ることにより、生活費を稼ぐために無理をして慣れない副業をすることで健康を損ねる人が出ることについても心配をいたしております。指示の撤回はいたしません」

衆議院では7日から予算委員会が開かれ、高市首相にとって初めての野党との本格論戦がスタートする予定です。