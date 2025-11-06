冬の味覚、ズワイガニの漁がきょう、解禁となり、射水市の新湊漁港では初競りが行われました。

昼のセリでずらりと並ぶズワイガニ。

初日のきょうは、底引き網漁船4隻が漁に出て、オスは去年の1.6倍のおよそ800匹、メスは去年の倍以上となるおよそ2150匹を水揚げしました。



去年より多く水揚げされたこともあり、初日の競り値は去年よりオスは3割ほどメスは5割ほど低かったということです。

◆松宝丸 松本隆司船長

「今年もやっぱり海底地すべりの影響で網が引っかかって引っ張れない場所があるので、そこをきょうは避けれたので良かったと思う」



競り落とされた中には、重さが1.3キロ以上で特に身が詰まったオスだけ認定される「特選」のカニが1匹ありました。

◆「特選」のカニを競り落とした 割烹かわぐちの店主

「初日なのでせっかくなので買いました」



ズワイガニの漁は年末年始にかけてピークを迎え、メスは来年1月までオスは来年3月まで行われます。



一方、9月に漁が解禁されたベニズワイガニは、海底地すべりの影響で能登半島地震の後、記録的な不漁が続いていて、ことし9月の水揚げ量は例年の6割ほどでした。県水産研究所によりますと、残暑の影響で漁が延期されていたため、まずまずだということです。