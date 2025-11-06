23年に脳腫瘍のため28歳の若さで亡くなった、元プロ野球阪神外野手の横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、28日公開）の完成披露試写会が6日、大阪市内で行われた、

横田さん役で主演の松谷鷹也（31）、母まなみさん役でダブル主演の鈴木京香（57）、元プロ野球選手の父真之さんを演じた高橋克典（60）、阪神の金本知憲元監督を演じた加藤雅也（62）、スペシャルゲストとして金本知憲氏（57）が登場した。

金本氏の横に立ちマイクを握った加藤は「監督を横にして監督をやりましたとは恐ろしくて言えない状態になっています」と恐縮した。

続いて金本氏は「ホンモノの金本知憲です」とあいさつすると、会場は笑いに包まれた。「本当に僕のかわいい教え子であった横田慎太郎の映画をつくっていただき、ありがとうございます」と感謝した。

「普段は野球選手とか並んでトークしていても、ぜんぜん緊張しないのですが、きょうは俳優のみなさんにまじって緊張しています。きょう1日は俳優の気分でいさせてください」と話すと、会場からは拍手は起こった。

松谷は「慎太郎さんの生きざまを感じてほしい」、鈴木は「1つのことに一生懸命に打ち込んでいる方たちの背中を押してくれる映画です」と涙をこらえた。金本氏は「正直、慎太郎に会いたいなと思った」としみじみと話した。後方座席の1つには撮影で使った阪神の「24」のユニホームがかけられた。