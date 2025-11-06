Äé¿¿°ì¡¢£¶Ç¯Á°¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ©»Ò±é¤¸¤¿¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤â¼«Ê¬¤Ï¡Ö¥¸¥¸¥¤¡×
Äé¿¿°ì¡Ê61¡Ë¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¡¡¥·¥ã¥ó¥Æ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¡Ê7Æü¸ø³«¡ËÁ°Ìëº×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£6Ç¯Á°¤Î19Ç¯4·î¤ÎÉñÂæ¤Ç¿Æ»Ò¡¢¤·¤«¤âÂ©»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¼ç±é¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê31¡Ë¤¬¡¢Åö»þ¤«¤é¡ÖÁ´Á³¡¢ÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö³Î¼Â¤Ë¡¢¥¸¥¸¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤ÏÌ¡²è²È¡¦¤Ä¤²µÁ½Õ»á¡Ê87¡Ë¤Î1967Ç¯¡Ê¾¼42¡Ë¡Ö³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡×¤È68Ç¯¡Ö¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡×¤Î2¤Ä¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ¹¤ÈÎ¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¡£¼ç±é¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê31¡Ë¤¬µÓËÜ²È¤ÎÍû¡¢Äé¤ÏÍû¤¬Î¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½É¼ç¤Ù¤óÂ¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤¬±Æ¤Î¤¢¤ë½÷¡¦½í¡¢½í¤È½Ð²ñ¤¦²ÆÃË¤òüâÅÄËüºî¡Ê18¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£
Äé¤È¥·¥à¤Ï¡¢19Ç¯4·î¤ÎÉñÂæ¡ÖÎÉ¤¤»Ò¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤´Ë«Èþ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤Ç¶¦±é¡£Äé¤¬À¯¼£ÈÈ¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¤¥ï¥Î¥Õ¡¢¥·¥à¤ÏÂ©»Ò¤Î¥µ¡¼¥·¥ã¤ò±é¤¸¤¿¡£¥·¥à¤¬¡Ö¡Ê±é¤¸¤¿Ìò¤¬¡Ë9ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Äé¤â¡ÖËÍ¤¬·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÄÀ¯¼£ÈÈ¤Ç¡¢Àº¿ÀÉÂ°·¤¤¤µ¤ì¡¢Ç§¤á¤¿¤é½Ð¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ç§¤á¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦Ìò¡×¤ÈÌò¤É¤³¤í¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥·¥à¤Á¤ã¤ó¡¢Á´Á³¡¢ÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Î¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡£9ºÐ¤À¤ÈÃË½÷¤Îº¹¡¢¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡½ã¿è¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Á´Á³¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï³Î¼Â¤Ë¡¢¥¸¥¸¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥·¥à¤Ï¡ÖÉñÂæ¤Î»þ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¡ÄÄé¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¡£¡ÖÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Î»£±Æ¤«¤é¶ÛÄ¥¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¡£¸½¾ì¤Ç¤ÎÄé¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄé¤Ø´¶¼Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
Äé¤Ï¡¢»Ê²ñ¤Î°ËÆ£¤µ¤È¤ê¤«¤é¡ÖÄé¤µ¤ó¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤Í¤§¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¡¡¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬Ãí¤®¹þ¤à²Æ¤Î³¤¡£¥Ó¡¼¥Á¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÆÃË¡ÊüâÅÄËüºî¡Ë¤¬¡¢±Æ¤Î¤¢¤ë½÷¡¦½í¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£²¿¤ò¸ì¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»¶ºö¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£ÍâÆü¡¢¤Þ¤¿ÉÍÊÕ¤Ç²ñ¤¦¡£ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤Âç±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï³¤¤Ç±Ë¤°¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¤Ä¤²µÁ½Õ¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿Íû¡Ê¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Åß¡¢Íû¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éË¬¤ì¤¿Àã¹Ó¤ÖÎ¹Àè¤Î»³±ü¤Ç¤ª¤ó¤Ü¤í½É¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡£Àã¤Î½Å¤ß¤Çº£¤Ë¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê²°º¬¡£¤ä¤ëµ¤¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½É¼ç¡¢¤Ù¤óÂ¤¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¡£ÃÈË¼¤â¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤â½Ð¤Ê¤¤¡¢ÉÛÃÄ¤â¼«Ê¬¤ÇÉß¤¯»ÏËö¡£¤¢¤ëÌë¡¢¤Ù¤óÂ¤¤ÏÍû¤òÌë¤ÎÀã¤Î¸¶¤Ø¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£