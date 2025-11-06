銀座コージーコーナーは、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、掲載商品の取扱店はない）で、11月1日から「コージープレミアムエクレア（濃厚ショコラ）」を、11月7日から「ジャンボシュークリーム（チョコ）」と「チョコレートスフレ」を販売する。

立冬を迎え、寒さが深まるこれからの時期。ほっと心が温まるような、味わい豊かなチョコスイーツ3品が登場する。

とにかく濃厚なチョコ感を堪能したいときは、チョコレートクリームを詰めたエクレアをチョコでコーティングした「コージープレミアムエクレア（濃厚ショコラ）」、華やかな香りと力強いカカオ感のあるチョコカスタードとシュー皮の一体感を楽しみたいときは「ジャンボシュークリーム（チョコ）」、チョコレートのコク深い味わいを“しっとり、ふわシュワッ”食感で味わいたいときは「チョコレートスフレ」。好みや気分に合わせて、味や食感の異なるチョコスイーツを楽しんでほしいという。



「コージープレミアムエクレア（濃厚ショコラ）」

「コージープレミアムエクレア（濃厚ショコラ）」は、ふんわり焼き上げた口どけのよいシュー皮に、3種類のチョコレート（フルーティー・ビター・スイート）にナッティ感のあるカカオを加え、コアントローでキリっと味を引き締めたチョコレートクリームを詰めた。どっしりとした食感、濃厚でコクのある味わいとなっている。さらに通常のエクレア（カスタード）の1.5倍のチョコでエクレアを覆うようにコーティングした。チョコ好きにはたまらない、まさにプレミアムなエクレアとなっている。



「ジャンボシュークリーム（チョコ）」

「ジャンボシュークリーム（チョコ）」は、ミルクとビター2種のチョコレートをブレンドして深みのある味わいに仕上げたチョコカスタードを、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めた。チョコレートの華やかな香りと力強いカカオ感を楽しんでほしいという。



「チョコレートスフレ」

「チョコレートスフレ」は、クーベルチュールチョコレートを使用した、ふんわり食感のチョコレートスフレ。“しっとり、ふわシュワッ”と広がるチョコレートのコク深い味わいと、ほろ苦さを楽しんでほしいという。

［小売価格］

コージープレミアムエクレア（濃厚ショコラ）：302円

ジャンボシュークリーム（チョコ）：194円

チョコレートスフレ：734円

（すべて税込）

［発売日］

コージープレミアムエクレア（濃厚ショコラ）：発売中

ジャンボシュークリーム（チョコ）：11月7日（金）

チョコレートスフレ：11月7日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp