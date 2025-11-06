カルビーは、シリアルブランド売上No.1（インテージSRI＋データ ： シリアル市場2024年10月〜2025年9月 累計販売金額）の「フルグラ」から、ブランド初となる個食スタンドパックの新商品を発売する。そのまま牛乳を入れても食べられる容器で、有楽製菓が展開するチョコ菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーション商品「フルグラ ブラックサンダー味」として11月11日から関東のファミリーマート一部店舗で数量限定発売する。同商品の500gの大容量タイプは、同年11月10日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で数量限定発売する（なくなり次第、終了）。

「フルグラ 」は、オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物をまぜて香ばしく焼き上げたグラノーラに、フルーツやナッツなどをミックスした、ザクザクとした食感が楽しめるシリアル。1991年に「フルーツグラノーラ」として発売し、2011年に「フルグラ 」の名前に変更。2021年に発売30周年を迎え、現在ではシリアルブランド売上No.1の商品となっている。これまで定番の「フルグラ 」のほか、たくさんの期間限定や数量限定フレーバーを展開してきた。



「フルグラ ブラックサンダー味」個食スタンドパック

これまで「新しいフレーバーを、少し試してみたい」（一部抜粋）という声が多く寄せられたことから、今回、新しい包装形態として手軽に1食分だけ楽しめる、個食のスタンドパックを開発した。牛乳やヨーグルトを入れて持ち上げても問題ないか検証を何度も行い、工場でも初めてのサイズだったため、開発や工場の協力のもと細かくテストを実施。パッケージ表示の作り込みをし、「フルグラ 」ブランドとして初の試みとなる、袋のまま牛乳やヨーグルトを入れて食べることができる容器を発売する運びとなった。

カルビーの「フルグラ」と有楽製菓の「ブラックサンダー」は、2018年3月にグラノーラチョコバー「フルグラ サンダー」で初めてコラボレーション。「フルグラ」や「ブラックサンダー」を普段から購入しない人にも、手に取るきっかけとなり、幅広い世代の人々に商品の魅力を届けることができた。有楽製菓監修のもと、開発開始から約1年を経て「フルグラ ブラックサンダー味」を2023年11月、2024年11月に発売。イナズマ級のザクザク感が話題となり、好評を得たため、3年目となる今年も発売する運びとなった。まだ試したことが無い人にも楽しんでもらいたい商品となっている。

「ブラックサンダー」は、幅広い年代の人から支持されている、昨年9月に発売30周年を迎えたロングセラーチョコレート菓子。ココアクッキーとプレーンビスケットをチョコレートでコーティングした、ココアのほろ苦さとチョコレートの甘みがマッチした食べごたえのあるチョコバーとなっている。甘さと圧倒的ザクザク感がおなかもココロも満たす。

「フルグラ ブラックサンダー味」は、カルビーの「フルグラ」と有楽製菓の「ブラックサンダー」のコラボレーション商品。ブラックサンダープレーンビスケットとココアパウダーを加えたブラック（黒色）なグラノーラに、ブラックサンダーココアクッキーと、いちご、ラズベリーをトッピングした。ザクザク感イナズマ級の両商品のおいしい味わいを楽しむことができる。食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷりだとか。

ベースカラーを黒色とし、斜めに金色の稲妻をデザインした。はじける商品画像が「ザクザク感イナズマ級」を表現している。一目でコラボ商品であることがわかるように工夫した。「フルグラ」ブランド初の個食スタンドパックは、牛乳やヨーグルトをそのまま入れて食べることができる手軽な包装形態となっている。右上にはそのまま入れてもOKなことが分かるようアイコンを配置している。

［小売価格］

50g：181円

500g：1000円前後

（すべて税込）

［発売日］11月10日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp

有楽製菓＝https://www.yurakuseika.co.jp