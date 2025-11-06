『呪術廻戦』虎杖悠仁役・榎木淳弥、“特級”ウィンナーソーセージを紹介？ 『サタプラ』にナレーション出演決定
声優の榎木淳弥が、8日に放送されるMBSの朝の情報番組『サタプラ』（毎週土曜 前7：30）の「試してランキング」コーナーに出演。あすから劇場公開される映画『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』のコラボレーション企画で、主人公・虎杖悠仁としてナレーションを担当する。
【画像】ついに映画に虎杖悠仁が登場！『劇場版 呪術廻戦』最新作
本コーナーでは、ウィンナーを、（1）ジューシーさ、（2）コストパフォーマンス、（3）焼いた時の味、（4）ボイルした時の味、（5）煮込んだ時の味、の5つの項目にもとづきサタプラ独自の方法で徹底調査。榎木が“特級ウィンナーソーセージ”を大発表する。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、呪術史上最大の激闘を描いた「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、待望のアニメ第3期の第1・2話をテレビ放送に先駆けて世界初公開する。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が26年1月より放送される。
