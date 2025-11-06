B−R サーティワン アイスクリームは、好評のアイスクリームケーキの新カテゴリー「31 PATISSERIE（サーティワン パティスリー）」から、「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」を11月14日に発売する。



「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」

ケーキの定番・チョコレートケーキが、サーティワンらしいこだわりのケーキになって登場する。サーティワン パティスリーでは初めて2種類の人気チョコレートフレーバー「チョップドチョコレート」と「チョコレート」を使った。中心部の「チョップドチョコレート」はミルクチョコレートとチョコチップの食感が、サイドの「チョコレート」ではコク深い味わいが楽しめる。そしてさらにアイスクリームに合わせて開発したチョコレートケーキを重ね、アイスクリームとケーキが一緒に味わえる逸品となっている。

サーティワン流のこだわりのチョコレートケーキを楽しんでほしい考え。

［小売価格］2500円（税込）

［発売日］11月14日（金）

